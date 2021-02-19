Александра Комова – певица «no rules»: «Сюрприз – моё появление! »

Молодая певица Александра Комова никогда не сомневалась в том, что ее призвание — сцена. По заверениям ее мамы, петь она начала с детской коляски. Ну а повзрослев, много слушала зарубежной музыки. Вот паззл и сложился — девчонка подросла, мама позаботилась об ее музыкальном образовании, и как следствие – дебютная песня на английском языке — Саша считает его более пригодным для танцевальной музыки. А молодость и задор наполняют песню «No rules» драйвом. В общем, прицел на покорение не только российской, но и западной сцены. Для тех, кто языка не знает, а понимания хочется — песня о свободе, об отсутствии контроля, о возможности выбора. Правда, Саша сразу предупреждает, что серьезно песню воспринимать не нужно, просто слушайте, танцуйте и подпевайте — релиз доступен на всех цифровых площадках с 8 февраля.

В связи с этим мы решили получше познакомиться с этой молодой, но бесспорно талантливой молодой певицей и задать ей несколько вопросов.

– С чего начинался твой творческий путь?

– На самом деле я всегда что-нибудь сочиняла. В детстве это были мультики с моими игрушками, стишки и забавные истории… В 11 лет я учила английский и смотрела в оригинале сериал Ханна Монтана. Это история девочки, которая стала звездой. Под впечатлением от этой истории я тоже сочинила песню, она понравилась моим родителям, друзьям, учителям и так пошло… Теперь на каждое событие я сочиняю какую-нибудь интересную песню.

– Расскажи о своем творчестве, о чем оно и для кого?

– Я сочиняю песни под настроение, на жизненные моменты – думаю, каждый момент достоин своей песни, что-нибудь всегда случается.

Это песни момента, песни настроения.

– С каких проектов ты начинала, и как формировался твой опыт?

– Мой опыт начинается только сейчас.

– Какими качествами на твой взгляд, должна обладать профессиональная певица?

– Думаю, профессиональная певица в первую очередь должна обладать крутым вокалом – это главное, ещё умением красиво двигаться на сцене, актёрским мастерством…. Ну, и харизма, конечно. Я не назвала бы себя певицей – я больше автор песен.

– Над какими проектами ты сейчас работаешь?

– Сейчас я работаю над своим первым альбомом. Уже записаны 3 песни, некоторые в процессе аранжировки, в остальных мне стоит ещё поработать над текстом, где-то поработать над произношением, поскольку я пишу песни на английском языке.

– А почему именно на английском языке?

– Просто так сложилось, что музыка, которую я слушала, была почти вся англоязычная. Рок-музыка, фанк, кантри, танцевальная музыка – большей частью англоязычная. И у меня ощущение, что английский текст просто легче и гармоничнее ложится на музыку этих жанров.

– Российская эстрада существенно отличается от зарубежной преимущественной работой под фонограмму. Правильно ли это и какие перспективы у российской эстрады в будущем?

– Думаю, по поводу пения под фонограмму всё зависит от ситуации, от формата. Если это концерт, на который зрители идут послушать исполнителя, они купили билеты и ждут живого общения, живого исполнения…- тогда конечно он должен петь вживую. Потому что так заявлено. Запись неуместна и это просто нечестно. На записи программы, которая потом пойдёт в записи по телевизору, может, можно и под фонограмму петь. Диски выпускают не с живым пением… Обмана быть не должно.

Будущее предугадать не могу, надеюсь, всё будет меняться к лучшему.

– Каких творческих сюрпризов могут ожидать поклонники в ближайшем будущем?

– На данный момент сюрприз – моё появление. Я же как бы рождаюсь сейчас. Ну, а будущее я не предсказываю.

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