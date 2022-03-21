Александра Ревенко и Денис Тагинцев стали победителями шоу «Танцы со звёздами»

В эфире телеканала «Россия» прошёл суперфинал шоу «Танцы со звёздами». Победителями проекта и обладателями заветного кубка стали Александра Ревенко и Денис Тагинцев.
«Я очень благодарна проекту, всем, кто с нами работал, и, конечно, моему партнеру Денису Тагинцеву. Для меня это был большой и важный путь, который навсегда останется со мной! Я не ожидала, что дойду до финала, особенно, когда после первого выпуска, зрители нам поставили 1 балл. Для меня это был вызов, я никогда столько не танцевала и не занималась бальными танцами. Даже не думала, что у меня будет получаться. С каждым эфиром и новым танцем желание идти вперед становилось все сильнее. Но цели стать обладателем кубка у меня не было, самое главное — процесс. Даже оказавшись в финале, я думала только о том, как сделать так, чтобы наш вальс запомнился зрителям», — поделилась победительница 13-го сезона «Танцев со звездами» Александра Ревенко.
Фото – телеканал «Россия»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.