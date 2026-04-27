Александра Селиванова рассказала о выборе между семьей и самореализацией

Мама троих детей, блогер и жена артиста VAVAN, Александра Селиванова живёт в ритме, где материнство, работа и светская жизнь идут рука об руку.

Селиванова поделилась секретами как успевает заниматься тремя детьми, развиваться как блогер, быть женой известного актера и певца Владимира Селиванова, а также жить в безумном графике.

«Честно говоря, быть мамой троих детей и вести блог — это непросто. Я постоянно нахожусь на этих вечных качелях между материнством и самореализацией. Мне очень важно проводить качественное время с детьми, но одновременно я стремлюсь развиваться и реализовывать свои проекты. Найти этот баланс действительно сложно. Когда я погружаюсь в работу, в душе ощущаю тоску по детям и беспокойство, что им может не хватать моего внимания. Хотя, на мой взгляд, я стараюсь дарить им много любви.

У нас есть помощники, которые значительно облегчают эту задачу. Благодаря им я могу заниматься работой, иначе я бы оставалась только мамой в декрете, ведь нашему младшему сейчас всего 1,9 года. У нас есть няни: одна помогает с старшими детьми, а другая — с малышом. Старшие ходят в сад и школу, но иногда мы возвращаемся со съемок поздно, и в такие моменты нужна помощь. Оставлять одну няню с тремя детьми мы считаем небезопасным.

В бизнесе у меня тоже есть помощники. Мой главный ассистент — Алиса, она очень ответственный человек и отлично справляется с задачами, которые я ей ставлю. Также у нас есть Джефф из команды Вовы, который помогает мне в некоторых делах и процессах, за что я ему очень благодарна».