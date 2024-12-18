Алексей Емельянов: «Это маленькие частички большой истории нашего города»

В Москве завершился археологический сезон 2024 года, вновь ставший рекордным как по площади раскопок, так и по количеству сделанных учеными находок. О его главных итогах АртМосковии рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Алексей, чем порадовали нас московские археологи в этом году?

— Количество обнаруженных археологических предметов превысило 300 тысяч, в то время как в прошлом году их было 211 тысяч. Из них более 13 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, – это индивидуальные находки. Площадь археологических раскопок в столице в этом году превысила 15 400 квадратных метров: это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Работы проводились на более чем 200 объектах.

Значительное количество находок в сезоне 2024 года объясняется в том числе рекордной площадью проведения археологических раскопок в Москве. Что касается конкретных археологических артефактов, которые были обнаружены в Москве в текущем сезоне, то в первую очередь хочу обратить внимание на перстень цветного металла рубежа XII-XIII века. Это украшение было обнаружено московскими археологами в Китай-городе, на Чижевском подворье. Можно предположить, что его носил какой-то москвич, современник Юрия Долгорукого. Ну и поскольку скоро Новый год и в воздухе уже витает новогоднее настроение, не могу не упомянуть, что среди находок этого года много детских игрушек: свистулек XVI века.

— Что нового можно узнать о быте москвичей исходя из находок, обнаруженных в 2024 году?

— Среди найденных артефактов много печных изразцов, так что можно проследить историю их развития от XVI до XIX века. И понять, как в разные эпохи выглядело сердце дома москвича – печь. Ранние изразцы были покрыты цветной глазурью. А затем император Петр Алексеевич, побывав в Голландии, привез оттуда моду на расписные изразцы.

— Какие еще бытовые предметы помогут нам дорисовать картину быта москвича, жившего в эпоху Петра I?

— В числе сделанных в 2024 году находок есть датированная XVII веком группа ключей: судя по всему, ими московская хозяйка закрывала помещение, где хранились ценности. Конечно, ей нужно было охранять и свои финансовые запасы, и своё имущество. Например, это мог бы быть амбар, где хранился набор посуды, похожий на тот, что в этом сезоне также нашли археологи. А еще в числе обнаруженных ими предметов посуды поливные кружки, из которых в XVIII веке дегустировали разные напитки, стеклянные бутыли XVIII-XIX веков.

И, подводя итоги разговора об удивительных московских находках, хочу особо отметить костяную рукоятку какого-то интересного предмета, скорее всего рукоять шила или иного тонкого инструмента, украшенную резьбой. Кто-то считает, что здесь изображена рыба, кто-то видит змею. И, учитывая, что наступает год змеи, я поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю, чтобы она принесла всем нам здоровье, радость и мудрость в 2025 году!

— Что дальше происходит с находками?

— Их реставрируют. Так что сейчас археологам предстоит работа в мастерских – изучение, камеральная обработка и реставрация. Только в 2024 году было отреставрировано около 2 тысяч артефактов. Далее они попадают в музейный фонд Российской Федерации. И в этом году туда передано уже в три раза больше археологических находок, чем в прошлом – более 10 тысяч. А в целом за последние 5 лет было передано более 47 тысяч находок. Благодаря совместной работе многих специалистов мы продолжаем узнавать что-то новое о нашей любимой Москве.

— Скажите, а в каких районах Москвы больше всего было находок?

— Раскопки шли более чем на двух сотнях площадок, так что география находок огромная. Это территории и внутри Садового кольца, и в Троицком административном округе. Работы велись на улицах Можайский вал, Орджоникидзе, Потешной, Тверской, Фридриха Энгельса, в Калошином, Крутицком, Потаповском переулках, на Тверском бульваре, на территории поселения Краснопахорское ТАО.

На двадцати площадках, – на улицах Никольская, Ильинка, Большая Татарская, Яузская, Чижевском подворье, в Романовом, Обыденском, Крестовоздвиженском, переулках, а также в Соймоновском проезде, – раскопки еще продолжаются.

Ожидаемо большое количество находок было обнаружено на территории Чижевского подворья, в том числе удивительные находки XII века.

— А почему именно там? Расскажите подробнее об истории этого интересного места.

— Чижевское подворье – один из немногих сохранившихся на территории Китай-города участков с мощным, до шести метров, культурным слоем. Здесь на протяжении последних 30 лет фактически не велась строительная деятельность, что обеспечило прекрасную сохранность напластований, начиная с самых ранних периодов истории Москвы.

У квартала, расположенного между Никольской улицей, Богоявленским, Старопанским и Большим Черкасским переулками, интереснейшая история. Этот район начал активно заселяться начиная с XII-XIII веков, когда бурное развитие ремесла и сельского хозяйства способствовали формированию локальных поселений вне укрепленных стен Кремля, вдоль дорог, ведущих от крепости к городам и селам. Так, постепенно заселяясь, сформировался городской неукрепленный посад.

— Какой находке вы бы присвоили звание «хит года»?

— Мне сложно выбрать что-то одно, потому что любой из 300 тысяч найденных предметов – это маленькая частичка, маленький пазл большой истории нашего любимого города.

— А лично для вас – какая самая запоминающаяся находка уходящего года?

— Честно говоря, для меня очень интересны слои XII века и находки оттуда. Например, обнаруженный в Чижевском подворье перстень. Но вообще сложно сравнивать, что является более интересным – детская игрушка XVI века или светец XVII-го, в который вставляли лучину для освещения московского дома. Любой предмет, найденный археологами, дает нам дополнительные знания, ключи к разгадкам истории.

— Спасибо, Алексей Александрович. Археологический сезон 2024 года был очень интересным, и мы желаем вам новых рекордов и достижений в следующем сезоне!