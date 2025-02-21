Алексей Шеремета: «Важнейшее значение имеет материал!»

Алексей Шеремета – основатель лейбла Planeta Music в эксклюзивном блиц-интервью для АртМосковия рассказал о современном шоу-бизнесе и музыкальной индустрии.

– Как вы пришли в музыкальную индустрию и что вдохновило вас создать собственный лейбл?

– Я получил музыкальное образование, и эта сфера всегда была мне интересна. Сначала я работал звукорежиссёром и светотехником, а также помогал с организацией концертов артистов в нашем городе. Когда я переехал в Москву, я искал работу в различных музыкальных лейблах. В одном из них я начал работать и увидел, как устроена эта сфера изнутри. Со временем я понял, что хочу создать свой собственный лейбл и заниматься им так, как я вижу.

– Какие основные принципы и ценности лежат в основе вашего лейбла?

– Мы стремимся предоставить возможность быть услышанными каждому артисту. Разумеется, важнейшее значение имеет материал. Многие начинающие артисты не очень хорошо разбираются во многих процессах. Наша задача — объяснить им всё и помочь добиться успеха.

– Как вы находите и развиваете новые таланты? На что вы обращаете внимание при подписании артистов?

– Сейчас существует множество способов найти талантливых артистов. Можно воспользоваться социальными сетями или поиском через плейлисты, в том числе через редакторские. В первую очередь мы обращаем внимание на уникальность исполнителя. Его талант, внешность, харизма и понимание того, что он делает, — вот главные качества, которые мы ценим в артистах.

– Как вы оцениваете влияние цифровых платформ и социальных сетей на музыкальную индустрию?

– Социальные сети играют важную роль в продвижении артистов. В наше время без визуала довольно сложно привлечь внимание к своему материалу. Благодаря социальным сетям у артистов появляется больше возможностей быть услышанными и найти и набрать свою аудиторию.

– С кем из артистов вы сотрудничаете?

– В основном состав лейбла — это молодые ребята, талантливые и набирающие обороты и аудиторию. Мы сотрудничаем и с топовыми артистами, помогаем с пиаром, социальными сетями, делаем точечную работу, которая очень важна для успеха в профессии.

– Не планируете открыть школу продюсирования? Или курсы?

– Я, в целом, вообще молчу про работу, просто тихо ее делаю и добиваюсь результатов со своими артистами. Курсов сейчас много и это не моя история. Мы про работу и результат.

– Какие планы у вашего лейбла на ближайшие год-два? Есть ли у вас новые амбициозные проекты или направления развития?

– В ближайшие пару лет мы намерены укрепить свои позиции на музыкальном рынке, а также активнее искать и развивать новые таланты. Наша основная задача — продолжать поддерживать талантливых исполнителей и создавать качественную музыку, которая будет радовать слушателей по всему миру