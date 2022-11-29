Алексей Ягудин и Евгения Медведева дадут 22 бесплатных мастер-класса на ВДНХ

В зимние месяцы на самом большом катке Москвы на территории ВДНХ пройдет серия бесплатных мастер-классов со звездами российского фигурного катания – Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным.

Спортивно-развлекательные мероприятия призваны укрепить традиционные семейные ценности и дать возможность тысячам москвичам и гостям столицы окунуться в зимнюю сказку вместе со своими кумирами. Открытые мастер-классы будут проходить в течение всего сезона по воскресеньям, а именно с 4 декабря по 26 февраля включительно. Звездные спортсмены поделятся своими профессиональными секретами, покажут коронные приемы и научат базовым элементам фигурного катания, которые будут под силу даже тем, кто впервые выйдет на лед. Участники мастер-классов смогут получить автографы кумиров и сделать совместные фотографии со звездами легендарного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов серии Гран-При:

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— С ВДНХ у меня связано много приятных воспоминаний. Одно из наших с Таней первых свиданий проходило в ресторане на территории ВДНХ. С конца ноября здесь откроется самый большой в столице каток, и я буду рад встретиться со всеми участниками на наших мастер-классах. Приходите семьями, приводите друзей, давайте проведем эту зиму вместе. Кстати, кроме мастер-классов у нас будет проходить интерактивный квест на льду, при успешном прохождении которого участники получат ценные подарки: подписку от наших партнеров на сервис «Пакет» от Х5 и памятный фирменный мерч.

Евгения Медведева, российская фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы:

— Я выросла в районе ВДНХ. До 15 лет там жила и постоянно гуляла. Любимый парк детства. А как я обожала пончики с клубничным молоком на ВДНХ! Зимой часто думала, вот бы здесь построили большой каток. Даже не представляла, что в итоге все так и будет, да еще и сделают мне предложение проводить мастер-классы по фигурному катанию в любимом парке детства спустя много лет. Сама я в детстве, помню, мечтала попасть на мастер-класс именитой фигуристки Ирины Слуцкой. Возможно, и я смогу кого-то осчастливить своими мастер-классами. У всех участников квеста будет возможность подкрепиться сладостями и выпечкой, а также согреться, выпив чашку горячего чая или кофе, которые предоставляет нашим гостям на катке «Пятёрочка».

«Уже по традиции ежегодно в конце ноября открывается точка притяжения всех москвичей и гостей столицы – легендарный каток на ВДНХ, – комментирует Евгений Галимский, директор по развитию сервиса идентификации и подписки X5 Group. – В этом году мы с сервисом «Пакет» от Х5 хотим подарить всем посетителям катка еще больше радостных моментов и приятных эмоций. Так, на льду гостей будут ждать мастер-классы от олимпийских фигуристов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, а еще увлекательный квест с подарками и угощениями. Надеемся, что эти активности принесут массу удовольствия всем посетителям в этот зимний сезон».

Участвовать в мастер-классах с прославленными фигуристами на катке ВДНХ сможет любой желающий (возраст от 6 лет) по предварительной регистрации на сайте проекта https://katok.x5paket.ru. Регистрация на каждый мастер-класс открывается за семь дней. После успешной отправки формы, на e-mail участника приходит подтверждение и электронный билет для входа на каток.

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