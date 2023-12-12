Алена Жигалова устроила провокацию на главном концерте страны

Известный блогер и ведущая популярного YouTube-шоу «Алена, Блин!» Алена Жигалова внесла интригу в традиционный сценарий главного концерта страны - «Песни Года 2023», явно нарушив негласный дресс-код.
Пока звёзды соревновались в элегантности нарядов, высоте каблуков и знании модных трендов, Алёна появилась на ковровой дорожке в говорящем образе total black: в футболке, кожаных брюках и ботильонах на платформе.
На груди Жигаловой красовалась провокационная надпись «Жду чуда!», которая стала одной из горячих тем для обсуждения среди коллег-журналистов и звёздных гостей.
Однако Алёна не стала раскрывать всех подробностей, намекнув, что наступающий год она планирует провести в идеальной форме. Алёна призналась, что она нашла то, что искала: её мечта похудеть точно сбудется в новом году вместе с российской компанией «Герофарм» и новым препаратом с голливудским эффектом похудения.
Впрочем, в этот вечер необычных нарядов и шокирующих откровений звёзд на съемках телефестиваля было немало.
Ольга Серебрякина
Ольга Бузова
Бывшая солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина вышла на сцену в новогоднем платье, обшитом мишурой, Ольга Бузова предстала перед журналистами в платье-облаке из перьев, а Лариса Долина – в экстравагантном платье-костюме с лаконичным галстуком-бабочкой.
SHAMAN
Певец SHAMAN в строгом чёрном костюме продемонстрировал на ковровой дорожке чемоданчик в цветах российского флага с красной «ядерной» кнопкой, которую он нажимал на своих концертах. А заметно похудевший 78-летний певец Юрий Антонов признался, что занимается сексом каждый день.
Юрий Антонов
Юлиана Караулова
Филипп Киркоров
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