Алина Делисс: народная песня стала новым трендом

Песни, которые навевали ностальгию, перейдя в категорию «вне времени». Потому что вместе с курсом на патриотизм у современного зрителя появилось острое желание поддержать что-то родное, исконное, традиционное. Репертуар церемонии вручения ежегодной музыкальной премии Шлягер года «НаРодные песни-2025» попал в нерв современной моды на аутентичность. Так охарактеризовала грандиозный концерт, который прошел в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга в начале февраля певица Алина Делисс.

На сцене выступили Марина Капуро, Александр Круг, Братья Торсуевы (легендарные Сыроежкин и Электроник), Афина, Юрий Охочинский, Аена Петровская, Андрей Косинский, Дмитрий Прянов, Алена Мальцева и «Ярмарка», Ольга Алмазова & Михаил Барский, Игорь Раин и «Шарман», Александр Аракелов, Анна Ричч, Дим Аленов и другие известные артисты и коллективы, в числе которых группа «Божья Коровка».

В программе, поделилась Алина Делисс, только хиты — более полусотни лучших композиций. Половина из которых — безоговорочные шлягеры советской и современной эстрады и шансона. То, что услышав однажды, хочется переслушивать, подпевать и пританцовывать. Эти песни, стали по-настоящему народными. Не только из-за большой любви зрителя, но и потому что большинство музыкального материала — это симбиоз традиции и актуального звучания.

«Секрет успеха моей песни «Накрашу губы ярче», с которой я вышла на сцену премии, одновременно в простоте, ритмике и глубоком смысле. Он один и тот же — что сейчас, что, условно, 50 и даже 100 лет назад. Любовь, отношения между мужчиной и женщиной, желание быть красивой, нравиться. И это не какие то новые ценности, это возврат к старым смыслам, добрым традициям, душевности, отсыл к тому, что когда-то переживали наши мамы, бабушки, прабабушки. В последнее время я наблюдаю, что у слушателя есть запрос на сопричастность, надрыв, переживания, и мой репертуар во-многом эту потребность закрывает. Приятно, что даже у молодой аудитории. По такому же принципу всегда работала народная песня и вот чем объясняется ее нынешняя популярность», — отметила Алина Делисс.

Премия Шлягер года «НаРодные песни» проходит уже в пятый раз. Тренд на настоящее — пронзительность, искренность и душевность -актуален во все времена.