Алина САПРЫКИНА: «У меня всегда было очень личное чувство к Сергиеву Посаду»

Алина Сапрыкина — исполнительный директор Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. Алина выступает модератором программы «Культура 2.0» в рамках Международного культурного форума по теме: «Экологичный музей. От хранения искусства к сбережению среды». В своём интервью Алина Сапрыкина рассказала читателям АртМосковии о своей работе, музеях и будущих проектах в сфере Культура и Искусство.

– Алина, вы — модератор программы «Культура 2.0» в рамках Международного культурного форума по теме: «Экологичный музей. От хранения искусства к сбережению среды». Понятие «экологичность» — широкое, о чем речь в данном случае?

– До недавнего времени считалось, что роль музеев в экологической повестке ограничивается созданием выставок, пропагандирующих борьбу с изменениями климата, сохранением многообразия жизни и культуры. Однако после двух лет пандемии коронавирусной инфекции, политических и финансовых катаклизмов, развернувшихся по всему миру, в культурных институциях заговорили о более активном участии в сокращении углеродного следа, о новой системе ценностей и вытекающих из этого содержательных и практических вопросах. В рамках сессии на «Культуре 2.0» эксперты: представители музеев, архитекторы, урбанисты, обсудят как музей может быть экологичным — и в плане архитектуры, и в своей деятельности в целом.

– Признаться, сложно увязать два понятия «музей» и «углеродный след»…Но, если следовать трендам и, понимая, что Вы – не просто эксперт, а новатор, то понятия, связанные с экологичностью и сохранением наследия легко соединяются. В свое время в Artplay Вы с командой стали пионерами креативных индустрий в России, станет ли Сергиево-Посадский музей стать пионером в новом направлении?

– Сергиево-Посадский музей имеет долгую, интересную и местами сложную историю, он был создан более 100 лет назад, кстати, как и пионерская организация в России, если говорить о пионерах. Станем ли мы одним из передовых музеев сегодня — на этот вопрос ответит время. По крайней мере, для этого есть базовые ресурсы: масштабная коллекция, научный архив. Нужна идея, которая объединит все площадки музея — сегодня их в городе четыре: Ризница с древнерусским искусством и церковными святынями, находящаяся в Троице-Сергиевой Лавре, Конный двор, где представлено декоративно-прикладное и народное искусство, Художественный корпус с живописью, графикой, скульптурой, фотографией и Краеведческий корпус, знакомящий посетителей с историей города от археологических находок до современной жизни (фото зданий и экспозиций музея по ссылке). Уникальна и разнообразна коллекция музея — ее основу составило историческое собрание Лавры, далее коллекция расширилась за счет современных собраний по истории и искусству и теперь составляет 200 тысяч единиц хранения. Сегодня лишь частью она представлена широкой общественности. Поэтому на повестке продолжение работы над новым зданием музея, фондохранилищем, это как раз пространство, которое может быть разработано с учетом самых новых подходов и технологий. Важно видение новой роли и значения музея, поддержка и широкое взаимодействие музея с другими институциями, партнерами, художественными сообществами, жителями города.

– В чем для Вас лично уникальность Сергиева Посада? Вы ведь, все же, человек столицы…

– У меня всегда было очень личное чувство к Сергиеву Посаду — этот город стоит особняком по отношению ко всему. Представляя себе Сергиев Посад, как и большинство людей, я думаю прежде всего о Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, о ее значении для нашей истории и культуры. Лавра, основанная Сергием Радонежским, на протяжении многих столетий остается одной из самых почитаемых русских святынь, входит в мировое наследие, охраняется ЮНЕСКО. А Сергиев Посад является единственным городом Подмосковья, входящим в Золотое кольцо России.

– В одном из интервью Вы сказали, что Вы относитесь «к людям, которые «за эволюцию», постепенное накопление и присоединение разного опыта, синтез одного с другим». В Москве такой подход понятен. Насколько он будет органичен в новом для вас пространстве?



– В свое время, после окончания аспирантуры философского факультета МГУ им. Ломоносова, мне довелось работать в первом арт-кластере в Москве, Центре дизайна Artplay, сразу попав в профессиональную среду, где ценились не только личные достижения, но и умение сотрудничать друг с другом самых разных людей, потом, более шести лет, быть генеральным директором Музея Москвы, значительно изменить его, вывести в рейтинги успешных, современных п популярных музеев. И я стараюсь все время учиться чему-то новому. В Сергиевом Посаде, безусловно, новые и высокого уровня задачи и особенное место, связанное с великой историей.

– Что с командой? Люди, с которыми вы сейчас – насколько это «Ваши люди»?

– В музее работает большой коллектив, пока я только знакомлюсь с людьми: мы обсуждаем реализованные в последние годы проекты, их идеи, а также то, о чем мечтали бы. Сергиево-Посадский музей-заповедник в последние два года открыл новую экспозицию в «Ризнице» Троице-Сергиевой лавры, выполненную на мировом уровне — это то, чем музей гордится: и представленной коллекцией шедевров, и тем, как это современно выглядит. Остальные здания музея-заповедника требуют и ремонтов, и реэкспозиций, и введения новых форматов работы с посетителями. Но прежде чем это все начинать — нужно провести комплексное исследование музея, понять как он устроен внутри. Каждый музей — это живой организм.

– Каким будет главный проект 2023 года? Если это не секрет.

– Есть идея сделать выставку Михаила Нестерова, ведем работу над ней. А также придумываем летний фестиваль, который хотим подавать на грант. Планирование выставок и событий на следующий год сейчас находится в стадии обсуждения. А в этом декабре откроется выставка живописи и декоративного искусства к 100-летию образования СССР.

– Делаете ли Вы еще как куратор какие-то проекты в этом году?

– Я выступаю приглашенным куратором фестиваля Design Act — 2022 и деловой программы форума в рамках фестиваля. Фестиваль, проходящий в Москве, расскажет об истории, подведет итоги развития отечественного промдизайна в последние годы, а также представит победителей одноименного конкурса. Над проектом работала большая профессиональная команда, он станет открытой платформой взаимодействия лидеров российских производств и дизайн-специалистов, образовательной площадкой для самой широкой аудитории.

Беседовала Елена РЫЛЕНКОВА

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