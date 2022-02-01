Известная певица Алиса Вокс выпустила клип «Супермен» на уже полюбившуюся песню из своего альбома «Алиса из Ленинграда».

В клипе, сделанном в модной комиксовой стилистике, главные роли исполнили сама Алиса и известный продюсер Иосиф Пригожин, который предстал перед аудиторией в неожиданном образе. Помолодевший, с шикарной шевелюрой и в спортивном костюме Иосиф стал в клипе настоящим супергероем современности, вне зависимости от возраста и физической формы. Иосиф дает фору даже накачанному парню главной героини, демонстрируя, что главная мужская сила не заключается в мышцах и спортивном телосложении. Истинная сила любого мужчины – в интеллекте, искренней любви и вниманию к любимой женщине. Так безупречный муж в лице Иосифа Пригожина выполняет любые прихоти жены и делает ее счастливой каждый день, а также помогает молодому поколению выявить истинные ценности и показывает, каким должен быть настоящий супермен современности!

Клип «Супермен» Алиса посвятила своему любимому мужчине: «На создание песни и клипа «Супермен» меня вдохновил мой мужчина, потому что для меня он настоящий герой этого мира», – откровенно поделилась Алиса Вокс.

Ранее исполнительница презентовала клип «Корпоратив», который за неделю набрал более 1 млн просмотров. Новую видеоработу на песню «Супермен» успели оценить друзья и коллеги на закрытой презентации в SOHO Rooms, где Алиса организовала авторское концертное шоу «Алиса из Ленинграда» с живой музыкой и шоу-балетом.

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