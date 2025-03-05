ALIZBAR & ANN’SANNAT: 30 лет в «объятиях» творчества и этнической музыки

Этнопроект, основанный в 1994 году мультиинструменталистом, композитором и арфа-терапевтом Элизбаром (наст. имя — Эдуард Михайлович Шухáри), за 30 лет стал главным популяризатором кельтской арфы, ирландской, шотландской и, так называемой, новой кельтской и «эльфийской» музыки в России. Название коллектива в переводе с языка Quenya (квенья, эльфийского, придуманного Дж.Р.Р. Толкином) означает «сказки, рассказанные музыкой».

Каждый из четырех участников ансамбля – мультиинструменталист-виртуоз. В программе юбилейного концерта – лучшие авторские композиции Элизбара за 30 лет, в которых сказочные мотивы переплетаются с древними мелодиями народов разных стран, а уникальные медитативные аранжировки погружают слушателей в разнообразие и богатство звучания таких редких инструментов, как кельтская арфа, ханг, этнические флейты (лоу-вистл, флейты любви, классическая и ирландская флейты, армянский дудук, кавал, дуклар), аррай-мбира, глокеншпиль, ханг, контрабас, органелла, поющие хрустальные чаши, колокольчики и мандолина. Многие композиции сопровождаются женским вокалом, а также можно услышать обертональное пение.

Этнопроект Alizbar & Ann’Sannat завораживает зрителей по всему миру волшебными мелодиями и ангельским пением, приглашая в большое путешествие по вселенной необычных звуков и образов. Перед каждым концертом, основатель проекта обращается к залу: «Сейчас я поиграю вам сказки. Каждому — свою». На концертах зритель становится частью музыкальной программы, где может придумать свой мир с помощью собственного воображения и завораживающих мелодий. Эльфы и лепреконы, гномы и фантастические существа, шум леса и прибоя, путешествие по мирам и планетам, единение с природой и с самим собой — во время концерта возможно увидеть и почувствовать всё.