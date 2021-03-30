«Аллилуйя»! Шедевры европейской духовной музыки прозвучат в соборе св. Петра и Павла

4 апреля 2021 года в Евангелическо-лютеранском соборе св. Петра и Павла состоится большой праздничный концерт «Аллилуйя» Шедевры европейской духовной музыки. В этот день западноевропейский мир отмечает Пасху, и в стенах собора будут звучать лучшие фрагменты великих духовных сочинений трех столетий, от Баха и Генделя до Рахманинова.
В вечере примут участие два крупнейших российских коллектива — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова и Государственный хор имени А.В. Свешникова. Солисты – Ксения Нестеренко, Мария Остроухова и Юрий Ростоцкий. За дирижерским пультом — автор проекта и руководитель фонда Collegium Musicum Олег Романенко.
Слушателей ждет огромная музыкальная панорама — от «Сотворения мира» до «Мессии». Она охватывает несколько эпох — барокко, классицизм, романтизм и начало ХХ века, а также важнейшие сюжеты христианства из Ветхого и Нового завета — сотворение мира, пророки, жизнь и смерть Христа. Помимо таких шедевров, как «Аллилуйя» из мотета «Exsultate, jubilate» Моцарта, фрагменты Мессы си минор и «Страстей по Матфею» Баха, «Мессии» Генделя и «Немецкого реквиема» Брамса, в концерте прозвучат и раритеты — самые яркие номера из ораторий «Сотворение мира», «Илия» Мендельсона и «Христос на Масличной горе» Бетховена. Каждый композитор говорит о Боге на своем языке, и из этого многоголосия складывается впечатляющий ландшафт мировой духовной музыки.
Начало в 20:00, длительность 1 час 30 минут.
Подробности – https://collegiummusicum.ru/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.