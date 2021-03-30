«Аллилуйя»! Шедевры европейской духовной музыки прозвучат в соборе св. Петра и Павла

4 апре­ля 2021 года в Еван­ге­ли­че­ско-люте­ран­ском собо­ре св. Пет­ра и Пав­ла состо­ит­ся боль­шой празд­нич­ный кон­церт «Алли­луйя» Шедев­ры евро­пей­ской духов­ной музы­ки. В этот день запад­но­ев­ро­пей­ский мир отме­ча­ет Пас­ху, и в сте­нах собо­ра будут зву­чать луч­шие фраг­мен­ты вели­ких духов­ных сочи­не­ний трех сто­ле­тий, от Баха и Ген­де­ля до Рахманинова.

В вече­ре при­мут уча­стие два круп­ней­ших рос­сий­ских кол­лек­ти­ва — Госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский сим­фо­ни­че­ский оркестр Рос­сии име­ни Е.Ф. Свет­ла­но­ва и Госу­дар­ствен­ный хор име­ни А.В. Свеш­ни­ко­ва. Соли­сты – Ксе­ния Несте­рен­ко, Мария Ост­ро­ухо­ва и Юрий Ростоц­кий. За дири­жер­ским пуль­том — автор про­ек­та и руко­во­ди­тель фон­да Collegium Musicum Олег Романенко.

Слу­ша­те­лей ждет огром­ная музы­каль­ная пано­ра­ма — от «Сотво­ре­ния мира» до «Мес­сии». Она охва­ты­ва­ет несколь­ко эпох — барок­ко, клас­си­цизм, роман­тизм и нача­ло ХХ века, а так­же важ­ней­шие сюже­ты хри­сти­ан­ства из Вет­хо­го и Ново­го заве­та — сотво­ре­ние мира, про­ро­ки, жизнь и смерть Хри­ста. Поми­мо таких шедев­ров, как «Алли­луйя» из моте­та «Exsultate, jubilate» Моцар­та, фраг­мен­ты Мес­сы си минор и «Стра­стей по Мат­фею» Баха, «Мес­сии» Ген­де­ля и «Немец­ко­го рек­ви­е­ма» Брам­са, в кон­цер­те про­зву­чат и рари­те­ты — самые яркие номе­ра из ора­то­рий «Сотво­ре­ние мира», «Илия» Мен­дель­со­на и «Хри­стос на Мас­лич­ной горе» Бет­хо­ве­на. Каж­дый ком­по­зи­тор гово­рит о Боге на сво­ем язы­ке, и из это­го мно­го­го­ло­сия скла­ды­ва­ет­ся впе­чат­ля­ю­щий ланд­шафт миро­вой духов­ной музыки.

Нача­ло в 20:00, дли­тель­ность 1 час 30 минут.

Подроб­но­сти – https://collegiummusicum.ru/

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