Алсу, Игорь Крутой, Ани Лорак, Кети Топурия и другие звезды на «Рождественской Песенке года»

В Москве прошли съемки ежегодного телефестиваля «Рождественская Песенка года». По сложившейся традиции топовые звезды российской эстрады и известные блогеры выступили вместе с молодыми артистами. Организатором мероприятия является Академия Игоря Крутого.

В съемках приняли участие более 130 юных талантов: студенты Академии Игоря Крутого, солисты, хореографические коллективы, а также участники проектов «Детское Евровидение», «Детская Новая Волна» и «Добрая волна». Вместе с опытными артистами на одной сцене дети исполнили не только любимые всеми хиты, но и популярные песни современных исполнителей, возглавляющие музыкальные чарты и хит-парады.

Звездными участниками концерта стали Игорь Крутой, Ани Лорак, Группа A’Studio (А-студио), Лариса Долина, Алсу, Микелла Абрамова, Ваня Дмитриенко, Хабиб, #2Маши, Юлия Савичева, ЗАРА, Группа PIZZA (ПИЦЦА), Александр Панайотов, группа Dabro, Денис Клявер, Олег Газманов, Мари Краймбрери, Galibri & Mavik, группа «Давинчи», Звонкий.

— Спешил на съемку «Рождественской Песенки года», ехал с аэропорта по многокилометровым московским пробкам. Успел приехать к финалу и исполнить с детишками премьеру моей «Доброй песенки» на стихи моего друга, ректора ВГИКа, замечательного человека

Владимира Сергеевича Малышева, – рассказывает народный артист России, композитор Игорь Крутой.

Рождество огромного значения праздник, а когда он связан с детьми и хорошей музыкой — это тем более замечательно! Поздравляю всех ребят и их родителей, приехавших на съёмку из разных городов нашей страны, с наступающим Новым годом и Рождеством. Смотрите «Рождественскую Песенку года» в январе всей семьей, проведите праздники с теплом, уютом и добрым настроением.

Эфир «Рождественской Песенки года» по традиции пройдет в новгодние праздники на телеканале «НТВ».

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