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Домой366INFO.RU«Алые паруса-2024» вошли в лонг-лист престижной премии креативных и маркетинговых коммуникаций

«Алые паруса-2024» вошли в лонг-лист престижной премии креативных и маркетинговых коммуникаций

editor
By editor
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алые-паруса-2024
Фото © пресс-служба Пятого канала

Проект Пятого канала «Алые паруса» вошел в лонг-лист одной из главных креативных премий России «Серебряный Меркурий». Праздник выпускников претендует на награду в номинации «Лучшее массовое мероприятие».

В этом году на участие в Премии было заявлено 1670 проектов. В лонг-листе оказалось 769 номинантов. Жюри авторитетной премии в сфере маркетинга и рекламы определит победителей в 169 номинациях.

Легендарный выпускной «Алые паруса» номинирован в категории BEST PUBLIC EVENT, блок EVENT. Здесь профессионалы оценивают культурные события для широкой аудитории, которые создают позитивный общественный резонанс. Особое внимание уделяется качеству организации мероприятия, охвату аудитории, эффективности взаимодействия с ней, улучшению имиджа и привлечению внимания к бренду.

В 2024 году праздник выпускников «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей – почти 37 миллионов. Телевизионная аудитория составила 25,5 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети Интернет – 11,3 миллиона.

Праздник «Алые паруса» в прямом эфире Пятого канала посмотрело 7,7% телезрителей страны в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». Это рекордный показатель доли за последние 17 лет. Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира с долей 11,4% в этой же ключевой аудитории «Все 25-59». Водную феерию транслировали и другие федеральные каналы. Проход брига в акватории Невы смотрел почти каждый третий зритель старше 18 лет. Совокупная доля в эфире четырех каналов – 26,6%.

«Алые паруса» освещали не только российские, но и зарубежные СМИ из Китая, Вьетнама, ОАЭ, Венесуэлы, Ливана, Турции, стран ближнего Востока. Около 400 статей и видеосюжетов о празднике вышли в 25 странах. В российских СМИ о подготовке и проведении праздника было опубликовано около 17 000 материалов. В социальных сетях вышло более 282 тысяч сообщений с упоминанием праздника «Алые паруса».

Ленинградский выпускной бал появился в 1968 году, в 1979-м его перестали проводить. В 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник возродили. Все это время Пятый канал ежегодно обеспечивает его прямую телевизионную трансляцию и уже несколько лет подряд является организатором красочного водно-пиротехнического шоу. Главный режиссер-постановщик — Михаил Колпахчиев. Постановку концертной части на Дворцовой площади обеспечивает ивент-агентство «ERA». В 2024 году режиссерами выступили Владислав Кабанов и Максим Ахтямов.

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