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Домой366INFO.RUАлюминиевая Ассоциация – партнер Международного автопробега БРИКС

Алюминиевая Ассоциация – партнер Международного автопробега БРИКС

editor
By editor
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Автопробег
Фото © пресс-служба Алюминиевой Ассоциации

Представители 16 государств примут участие в автопробеге БРИКС по маршруту Екатеринбург – Москва. Автопробег приурочен к запуску движения по новому участку трассы М-12 «Восток», а его целью станет укрепление практического сотрудничества между странами БРИКС, а также демонстрация достижений инфраструктуры, промышленного и торгового потенциала России. Автопробег БРИКС организован ГК «Автодор» и Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК). Партнерами события выступает Алюминиевая Ассоциация, Лукойл, СБЕР, ВТБ, ПСБ, GAC, HONGQI и др.

Автопробег БРИКС пройдет по территории 8 регионов, включая Свердловскую, Нижегородскую и Владимирскую области, Республики Башкортостан и Татарстан. Финальной точкой маршрута станет Москва. В ходе автопробега его участники проедут более 1600 километров и ознакомятся с дорожной инфраструктурой регионов страны и проведут деловые встречи с участием региональных властей и партнеров мероприятия, направленные на углубление межкультурного взаимодействия и укрепление партнерских связей, включая перспективы инвестиционных инициатив, связанных с с транспортными коридорами и возможностями России, включая ее промышленный потенциал.

Ряд мероприятий в ходе автопробега будет посвящен демонстрации возможностей отечественной алюминиевой отрасли. Участников ознакомят с алюминиевыми решениями для строительства транспортной инфраструктуры, включая дорожную и транспортную инфраструктуру из алюминиевых сплавов (быстровозводимые сооружения, шумозащитные экраны, мосты и др.). На этапе в Нижегородской области участникам автопробега продемонстрируют первый в стране автодорожный мост из алюминиевых сплавов, введенный в эксплуатацию в декабре 2023 года. Кроме того, автопробег состоится на автомобилях, оснащенных алюминиевыми литыми дисками SKAD. Финал мероприятия состоится в Москве на ВДНХ, где компания АЛЮМС оборудует специальный быстровозводимый павильон, а компания СтройСити представит алюминиевый глэмпинг в футуристичном дизайне.

«Алюминиевая Ассоциация стала партнером автопробега, чтобы представить достижения России в проектировании и строительстве дорожной и транспортной инфраструктуры, инновационных решений и опыта российской алюминиевой отрасли на международной арене. Наша промышленность готова выпускать полный спектр продукции для комплексного развития городской и транспортной инфраструктуры, и в ходе автопробега БРИКС мы намерены продемонстрировать богатый потенциал отечественной алюминиевой отрасли», — отметила Ирина Казовская.

Отметим, что в автопробеге БРИКС примут участие делегации Бразилии, Китая, ОАЭ, Индонезии, Таиланда, Индии, ЮАР, Турции, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и других стран. Общее кол-во партнеров и делегатов превысит 1000 участников. Медиа-партнерами мероприятия выступают ТАСС, TV BRICS, RUSPASS и др.

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