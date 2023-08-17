Алюминиевая Ассоциация отметила лучший дизайн алюминиевых банок, представленных на конкурс «Заводной апельсин-2023»

Около 300 проектных работ подали соискатели 28-го Международного студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин-2023» - из них ряд работ приходится на алюминий. Целью конкурса является стимулирование студентов к развитию навыков в области оформления упаковки, применения на практике теоретических знаний, содействия предприятиям в поиске новых идей и исполнителей, а также развития новых специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях. Награждение победителей конкурса «Заводной апельсин-2023» состоится в конце сентября – начале октября.

Впервые в истории конкурса специальными дипломами Алюминиевой Ассоциации будут отмечены лучшие работы с использованием алюминия. «В этом году заметно возрос интерес студентов к алюминиевой таре. В частности, мы получили большое число работ с дизайном на алюминиевой банке», - говорит Игорь Смиренный Директор/главный редактор журнала «Тара и упаковка», вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков, председатель Оргкомитета конкурса «Заводной апельсин-2023».

Алюминиевая упаковка, в частности, алюминиевая банка для напитков, – общемировой тренд. Покупатели ценят ее за легкость, удобство и практичность, маркетологи – за возможность коммуникации с потребителем за счет яркого, уникального и узнаваемого дизайна. Напитки в алюминиевой таре начинают выпускать все больше предприятий – от крафтовых пивоварен до производителей энергетиков, виноделен. По оценкам экспертов, к концу 2024 года производственные мощности ЕАЭС по выпуску алюминиевой банки возрастут на 25% по сравнению с текущим годом, что составит прирост 2 млрд банок в год.

«На примере отечественных и зарубежных производителей мы видим, что все чаще они выпускают напитки именно в алюминиевой банке. Причем в ее дизайне они идут дальше – нанося печать на крышке банки, что позволяет создать единое целое рекламное пространство для коммуникации с потребителем. Все чаще используют в дизайне и алюминиевую мембрану – она позволяет создать на горлышке банки неограниченное количество идей для дизайна», - отмечает Наталья Куденкова, руководитель сектора «Товары народного потребления» Алюминиевой Ассоциации. По словам эксперта, работы, присланные соискателями конкурса «Заводной апельсин», отличаются высоким уровнем исполнения и внимательностью к современным маркетинговым трендам: минимализму, стилистике популярных игр, персонажей или животных, национальному колориту.

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