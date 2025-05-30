Алюминиевые решения для индустрии промышленного дизайна и интерьера

В Москве состоялась VI Московская неделя интерьера и дизайна, организованная в рамках ежегодной Московской недели предпринимательства. Участниками выставки стали ведущие российские и зарубежные компании, представив передовые достижения отрасли – всего более 1220 компаний и свыше 84 тыс. посетителей.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы стала сессия на тему современного прочтения использования привычных материалов в интерьере. В ее ходе с докладом о потенциале использования алюминиевых решений в области современного дизайна рассказала руководитель отраслевых мероприятий Мария Ицкова. Она подчеркнула значимость развития отечественного сектора дизайна и расширения возможностей использования алюминия в отделке помещений и городской среде. Именно для этого в 2024 году на базе Алюминиевой Ассоциации был создан сектор «Промышленный дизайн», одной из задач которого является консолидация возможностей и технологий отечественных предприятий и реализация задумок дизайнеров и архитекторов. Кроме того, создание такого направления позволило улучшить понимание отрасли дизайна о текущем потенциале российских компаний, в том числе в рамках деловых экскурсий.

В пример она привела работы компании «АлюмАрт», основанной всего год назад, в 2024-м. Параметрические арт-объекты ручной работы из алюминиевого сплава Д16, среди которых французский бульдог, груша, акулы и даже боксерская перчатка, привлекли внимание широкой публики и специалистов благодаря своей оригинальности и качеству исполнения. Фигуры изготовлены из алюминиевых листов, свариваемых между собой лазером, а затем окрашиваемых в требуемые цвета. В зависимости от интерьера они могут быть окрашены как порошковым способом, так и, например, аэрографией. Выполненные в разных размерах они подходят как для оформления интерьера, так и для организации городских и парковых пространств. Компания «АлюмАрт», представившая на Московской неделе интерьера и дизайна собственную экспозицию, за 1 год завоевала более 10 наград, включая золотые медали – как на российском, так и на зарубежном рынке.

«В России существует много уникальных мастеров, которые выпускают яркую и запоминающуюся продукцию, вызывающую интерес во всем мире. Необходимо поддерживать такие начинания, стимулировать развитие их бизнеса. Важно создавать комфортные условия для реализации их потенциала и расширения сбыта на отечественном и экспортном рынках. Именно для этого в ходе ПМЭФ-2024 мы заключили соглашение с АСИ – для популяризации инновационных и современных алюминиевых решений в сфере промышленного дизайна, разработки образовательных программ и подготовки студентов, повышения информированности молодых дизайнеров, преподавателей о современных возможностях алюминиевых сплавов и решений, а также создания опытных производственных площадок для практических занятий и вывода новых продуктов на рынок», – отмечает Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации.