«Амазонки русского авангарда» стали лучшим веб-сериалом в Аргентине

Российский документальный сериал «Амазонки русского авангарда» только начал своё международное путешествие — а уже привёз первую победу. На аргентинском фестивале BUEIFF Web Series проект получил главную награду в номинации «Лучший веб-сериал», обойдя участников из десятков стран. И это при том, что российская премьера состоялась всего пару недель назад — в июне 2025 года на фестивале «Пилот».

Режиссёр — Георгий Аваньян, производство — продюсерское агентство BOKOVFACTORY, поддержка — Институт развития интернета (ИРИ), а партнёром выступил центр современного искусства ВИНЗАВОД. Онлайн-кинотеатр START, где выходит сериал, уже может гордиться международным триумфом.

На фестивале в Аргентине показали третью серию цикла — она посвящена Ольге Розановой, одной из самых ярких фигур русского авангарда. Выбор Латинской Америки для премьерного показа оказался символичным: этот регион славится своими сериальными традициями и одной из самых активных телеаудиторий в мире. И здесь наш проект не просто заметили — его оценили по достоинству.

«Для нас эта награда — прежде всего подтверждение, что истории выдающихся русских художниц находят отклик далеко за пределами России. Мы хотели рассказать не только об искусстве, но и о сильных, талантливых женщинах, которые отстаивали право на собственный голос и творческий путь. Эти темы понятны зрителям разных культур, и международное признание особенно ценно для всей команды», — признается продюсер Ситора Алиева.

В сериале четыре серии — каждая о своей героине: Наталье Гончаровой, Любови Поповой, Ольге Розановой и Надежде Удальцовой. Их работы изменили русское искусство XX века, а теперь их истории вдохновляют зрителей по всему миру.

«Победа в Аргентине показывает, что интерес к русскому кино живёт во всём мире, а истории этих художниц продолжают вдохновлять далеко за пределами России. Мы воспринимаем награду как знак того, что культурное наследие способно объединять людей независимо от языка, границ и времени», — добавляет продюсер оригинальных документальных проектов START Алексей Боков.

А ещё у проекта есть красивые постеры и трейлер — всё это уже доступно по ссылкам (см. ниже). А сам фестиваль BUEIFF, кстати, проводится несколько раз в году и является частью крупнейшего онлайн-киносмотра Аргентины, который собирает авторов из более чем 80 стран. Так что победа на такой площадке — серьёзная заявка.