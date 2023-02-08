Амбисаша представил премьеру сингла «Ты токсичная»

3 февраля на всех цифровых платформах состоялся релиз нового сингла «Ты токсичная» музыкального поп-рок проекта Амбисаша. Новая ироничная композиция артиста затрагивает актуальную тему абьюза в отношениях и обращает внимание, что абьюзером далеко не всегда может быть мужчина. Трек «Ты токсичная» позволяет слушателю взглянуть на болезненные ситуации в отношениях с улыбкой и задуматься о качестве собственных отношений.

«Свои треки я пишу на тему реальных, неромантизированных взаимоотношений мужчин и женщин, – делится артист, – суровая правда в том, что люди не умеют общаться между собой, и хуже всего, часто даже не осознают этого. С одной стороны, я вижу это через призму юмора, но с другой – хочу, чтоб как можно больше людей поняли: хорошие качественные отношения требуют усилий. Прежде всего, работы над собой и умения общаться друг с другом. «Ты токсичная» – смешная и печальная история. Абьюзеры – люди, осложняющие жизнь своему партнеру. Такой опыт общения разрушает настоящие и влияет на все последующие отношения. Женщины, будьте ценными и любимыми, а не токсичными для своих мужчин!».

Предыдущие синглы проекта неоднократно попадали в редакторские плейлисты Яндекс Музыки («Русская поп-музыка», «Русский поп: открытия») и VK Музыки («Новые песни под гитару»). Новая композиция отличается от предыдущих релизов смешением привычного поп-рока со свежими нотками латинской поп-музыки.

Амбисаша – российский исполнитель в жанре ироничного поп-рока, рассуждающий на тему распространенных бытовых проблем семейных пар. В отличие от групп, поющих о высокой любви и трепетных расставаниях, Амбисаша (Александр Свешников) поёт о более приземленных проблемах, рассказывая о реальных отношениях, а не о романтизированных чувствах.

Исполнитель известен как соучредитель проекта «Те, кто мы есть» и участник постановки театральной версии мюзикла «Шагреневая кожа», в прошлом поэт, издавший два сборника стихотворений и переводов бродвейских мюзиклов.

Любопытно, что яркий и перспективный проект возник благодаря… психотерапевту. «У меня был очень сложный период в жизни, и мой психотерапевт порекомендовал начать писать песни о проблемах в отношениях, с которыми я сталкиваюсь. Так родился проект «Амбисаша» – делится артист.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.