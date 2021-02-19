АМИРА: «Во мне напрочь отсутствует чувство страха»

Амира – очень талантливый и известный композитор в профессиональных кругах. Призвание создавать композиции пришли не сразу, хотя с музыкой она идет по жизни рука об руку. С ней хотят сотрудничать российские серебрити, а ее произведения становятся саундтеками к фильмам.

– Амира, как вы считаете, популярность и узнаваемость меняет людей?

– Мои наблюдения показывают, что большинство людей очень сильно меняется после того, как становятся популярными. Просыпается эго и оно вырастает до таких размеров, что очень сложно это принимать. Хотя не могу сказать это про всех. Есть самодостаточные личности, которых не меняет абсолютно ничто, включая популярность и успех. Это люди, которые постоянно внутри себя растут и развиваются. Они знают, что значит любить себя, и это не про эгоизм.

– На ваш взгляд, какие качества сегодня важны для артиста, чтобы пробиться на сцену?

– Сегодня важна наглость и умение копировать и имитировать то, что уже принимается обществом.

– Хотели бы с кем-то поработать из зарубежных или отечественных звезд? Почему именно с ним?

– Я бы очень хотела поработать с Андреа Бочелли и Пласидо Доминго. Они достойно умеют перенести смысл, который заложил автор, в люди. Хотела бы поработать с Янни и создать в соавторстве нечто особенное. Из отечественных звезд – затрудняюсь ответить. Но не исключено, что в ближайшее время вы услышите и об этом тоже.

– На что вам не хватает смелости?

– Смелости мне хватает абсолютно на все. Во мне напрочь отсутствует чувство страха. Другое дело, что не всегда хватает уверенности в некоторых поступках – есть вероятность, что не услышат и не поймут.

– Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?

– Есть такое поверье, что в тот момент, когда человек произносит слово «никогда» темные силы делают все возможное для того, чтобы человек оказался в этой ситуации. Я стараюсь не использовать это слово.

– Я бы наверное не хотела понять ситуацию, в которой люди начинают злоупотреблять алкоголь. Но и наркотики-отказываюсь понимать.

– Какими работами или достижениями вы гордитесь больше всего?

– Я не могу сказать, что горжусь, но скажу, что благодарна Вселенной, что я такая, какая есть. Я благодарна тому, что имею. Тотальное принятие себя и всего того, что со мной происходит. Достижений очень много. Возможно, я о них буду рассказывать на своем авторском концерте, который планируется в октябре 2021 года.

– Какая композиция, вами написанная, является наиболее любимой и почему?

– У меня есть инструментальная композиция «Flight of the soul». Она особенная. Я отразила в ней все жизненные обстоятельства, которые нас окружают. Любовь и смерть, успех и неудача, слезы и радость, безмолвие и суета. Ведь все это всегда рядом со всеми нами. Наша жизнь очень переменчива.

– Умственная и творческая деятельность всегда требуют много сил, как вы отдыхаете и расслабляетесь?

– Я медитирую – это самый лучший отдых для души. А тело любит отдыхать в шоколадной бане и просто высыпаться. Сон – это самое простое и необходимое и важное условие для отдыха тела.

Беседовала Татьяна ВЕДЕНЕЕВА,

Фото из личного архива АМИРЫ

От редакции: Кстати, не так давно Амира поделилась с читателями «АртМосковии» своими размышлениями о том, как изменить будущее в лучшую сторону. Читайте материал «Изменив себя, вы сможете изменить свою жизнь» и пусть ваше будущее будет прекрасным!

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