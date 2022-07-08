Анализ гемблинг рынка в Белоруссии: рейтинг лучших онлайн казино от Алексея Иванова

Гемблинг индустрия на территории Республики Беларусь существует уже длительное время. Регулирование азартных площадок осуществляется в соответствии с принятым законопроектом №305 от 2018-го года «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса». Была усовершенствована организация и проведение подобного рода развлечений. Владельцы онлайн казино, букмекерских контор, наземных клубов и покер румов должны получить местную лицензию для легального ведения своего бизнеса на территории страны. Выдачей документа занимается Министерство по налогам и сборам. Они выдвигают ряд требований к операторам белорусского казино, включающие:

гарантированный уставной капитал не менее 2,25 миллионов белорусских рублей для выплаты выигрышей пользователям;

наличие экспертного заключения о соответствии игорного бизнеса установленным требованиям РБ;

наличие RNG для казино онлайн;

наличие стажа у руководящего состава не менее 3-х лет в азартной индустрии;

подключение площадки с СККС;

открытие банковского счёта на территории страны.

Рейтинг интернет казино Белоруссии на Casino Zeus

Алексей Иванов — известный эксперт в области гемблинга, представил своим читателям пятёрку лучших онлайн казино на реальные деньги, в которых смело можно регистрироваться уже сегодня и зарабатывать на ставках. Каждая площадка из списка соответствует заявленным требованиям и работает на основании местной лицензии:

Vavada Casino — азартная площадка с привлекательным количеством разнообразных игровых дисциплин и щедрым призовым фондом.

Вулкан Казино — новое виртуальное заведение, которая базируется на базе популярной букмекерской конторы. Площадка принимает игроков из стран СНГ и позволяет открывать счет в рублях.

Pokerdom — легальное казино с более чем 3700 видами игр, администрация дарит пользователям щедрые бонусы за регистрацию аккаунта.

Riobet Казино — виртуальное казино с лайв-разделом, ставками на спорт и новинками мира гемблинга.

Пин Ап Казино — активно развивающая площадка казино, привлекает игроков спецпредложениями и индивидуальными подарками на день рождение.

Платежные методы в казино Беларуси

Все платежи в казино онлайн в Белоруссии осуществляются с помощью белорусских рублей. Операторы стараются предоставить как можно больше вариантов для проведения денежных транзакций. Осуществить внесение депозита можно следующими способами:

использование банковских карт Visa или MasterCard;

переводы с помощью системы Белкарт;

система расчет ЕРИП;

осуществление депозитов через мобильных операторов по смс.

«Играть в онлайн казино всегда увлекательно и интересно, когда вопрос становится в реальном заработке. Надежность клуба можно проверить по наличии представленных платежных способов для осуществления вывода или пополнения счёта.

Известные банки не будут сотрудничать с мошенниками и ставить на кон свою репутацию», — прокомментировал Алексей Иванов.

Какие развлечения можно встретить в казино Белоруссии?

Операторы белорусских клубов стараются разнообразить игровой софт, добавляя все больше разнообразных игровых дисциплин. Жителям Беларуси очень нравятся лайв-развлечения, где можно погрузиться в азартную индустрию с головой. Кроме этого в коллекции игр представлены следующие виды дисциплин:

видео слоты (классические и тематически);

карточные и настольные игры;

покер;

баккара;

рулетка.

3 основных принципа ответственной игры

Азартные клубы могут приносить не только положительные эмоции, но и негативные. Алексей Иванов на своей площадке Casino Zeus рассмотрел и эту сторону вопроса, подчеркнув важность осуществления принципов ответственной игры.

Выполнение этих правил позволит сократить количество гемблеров с лудоманией и минимизировать риски распространения азартной зависимости. Самые главные требования включают:

ограничения доступа к площадке несовершеннолетним пользователям;

сотрудничество с ведущими клиниками, специализирующимися на лечении гемблинг-зависимости;

создание реестров игроков, пострадавших от игры в казино.

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