Аналог витаминов Д3 (D3) от Айхерб – от российского производителя

Компания iHerb (Айхерб) ушла из нашей страны, а потребность в витаминах группы Д осталась, и это легко объяснить. Важность витамина D была известна с 1922 г. Однако недавние исследования показали, что это вещество необходимо организму значительно больше, чем считалось ранее. Человеческий организм способен самостоятельно синтезировать D под воздействием ультрафиолетовых лучей. Но если полагаться только на солнечный свет, можно получить серьезный дефицит.

Под витамином D понимается целая группа веществ. Организм синтезирует только холекальциферол (D3). Другие разновидности витамина D не синтезируются и должны поступать с пищей.

Зачем нужен витамин D?

Группа витаминов D принимает участие в самых важных обменных процессах, протекающих в организме. Главное – это регулировка усваивания кальция и фосфора. При дефиците витамина D эти элементы плохо всасываются, что приводит к нарушению работы всех жизненно важных систем.

Витамин D необходим для функционирования иммунной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой систем. Он нужен для работы почек, кишечника, головного мозга. Без него невозможно правильное формирование жировой ткани. Дефицит может вызывать ожирение, сахарный диабет, рассеянный склероз, бронхиальную астму, различные воспаления и даже онкологию.

Нехватка витамина D встречается довольно часто даже среди тех слоев населения, которые могут позволить себе сбалансированное питание. Пищевые источники этого витамина: жирная рыба, икра, сыры, сливочное масло и молочные продукты (необезжиренные), яичный желток, лесные грибы (грибы, выращенные на фермах под искусственным освещением, не годятся).

Холекальциферол входит практически во все БАД, предлагающие витамин D. Это относится и к американским компаниям, таким как Life Extension, и к отечественной Siberian Wellness. Более редкий эргокальциферол (D2) чаще можно встретить в веганских витаминах таких производителей, как VegLife. Но несмотря на то, что эргокальциферол присутствует в растениях и грибах, его содержание там слишком мало, поэтому для производства БАД приходится использовать синтетические вещества.

В каком виде принимать?

Витамин D выпускается в разных формах: капсулы, таблетки, растворы. В таблетках – помимо самого витамина – содержатся добавки, необходимые для придания формы, что считается недостатком.

В капсулах добавок значительно меньше, а их оболочка надежно защищает витамин от контакта с воздухом даже после того, как вскрывается упаковка. Но капсулы не подходят для детей и пожилых людей, так как их организмам сложно растворять оболочку капсулы, и усвояемость витамина снижается.

Водный раствор витамина D также содержит целый комплекс добавок, в число которых входит спирт. Эта форма хорошо подходит для людей с заболеваниями органов ЖКТ и желчного пузыря, но детям давать его нужно с большой осторожностью.

Масляный раствор – наиболее универсальная форма. Возрастные ограничения для нее отсутствуют. Еще одно важное преимущество это формы – в составе отсутствуют ненужные примеси. Она содержит только сам витамин и МСТ-масло, которое выполняет роль носителя, а также необходимо для усвоения жирорастворимого витамина D. Кроме того, само масло относится к жирным кислотам, которые принимают участие в поддержании нормального веса и работе головного мозга.

Витамин D3 от Siberian Wellness

Многие наши соотечественники приобретали витамин D3 через известный сайт фирмы iHerb (Айхерб). К сожалению, она ушла с нашего рынка, но, к счастью, есть отличная альтернатива. Российская Компания Siberian Wellness (ранее – «Сибирское здоровье») создает высококачественный масляный раствор витамина D на собственном производстве. Холекальциферол в этом средстве извлекается из ланолина. Вся продукция проходит жесточайший контроль, именно поэтому она была представлена и на iHerb. БАД Siberian Wellness действительно эффективны и соответствуют самым строгим международным стандартам.

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