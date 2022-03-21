Анастасия Черноволос приглашает на концерт «Посвящение Елене Образцовой…»

2 апреля 2022 года в киноконцертном зале «Эльдар» выступит солистка музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко, солистка Palais des Congres de Paris, лауреат международных конкурсов Анастасия Черноволос.
Свой сольный концерт певица назвала «Посвящение Елене Образцовой…». В нём прозвучат арии и дуэты из мировой оперной классики.
Концерт – музыкальное приношение великой оперной певице, которая сыграла в судьбе Анастасии Черноволос огромную роль. Елена Образцова была наставником артистки. Именно она помогла своей тогда ещё юной ученице обрести призвание в служении оперному искусству.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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