Анастасия Глебова: «Успеть снять – возможно всегда, и в этом преимущество режиссёрской работы»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр, сценограф, художник театра, выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Андрея Герасимова) Анастасия Глебова рассказала о процессе съёмок своего дебютного фильма «Диктатура творчества», о пользе высших режиссёрских курсов, а также поделилась пожелаем для молодых режиссёров.

«Мой дебют «Диктатура творчества» – это фильм-портрет об известном режиссёре Борисе Морозове. По содержанию это фильм о какой-то крупной миссии человека. Даже в финале мой герой говорит: «Я верю в миссию художника». Не актёра, не режиссёра, а художника в большом смысле слова. Каким-то образом я это почувствовала, и фильм сделала про это, хотя главный герой там это наш худрук Борис Афанасьевич Морозов, проработавший в театре Армии главным режиссёром почти 30 лет. В этом фильме я показала вехи театра, как Борис Афанасьевич вместе с ним шёл по определённому пути. Как художнику, режиссёру и другу Бориса Морозова, мне было намного проще снимать это кино. Я сняла этот фильм практически в одиночку, мне помогали только в процессе монтажа. Всё снимала с рук, бегала за главным героем, подглядывала, подсматривала, и в процессе он ко мне привык. В документалистике это называется «привычная камера», когда ты с утра до ночи ходишь со своим героем, снимаешь его. Здесь нужно понимать о моменте честности: мы ударили по рукам, и я сказала, что ничего такого плохого, что могло бы быть, не попадёт в этот фильм, а сам Борис Афанасьевич видел итоговый монтаж. Кроме того, эта работа была отмечена на фестивале документального кино «Россия», который проходит в Екатеринбурге. В итоге, мы с Борисом очень гордились этим фильмом. Получилась бесконечно красивая картина, благодаря тому, что я художник и для меня открыты большие возможности, большая степень доверия», – рассказала Анастасия Глебова.

«На высших режиссёрских курсах и конкретно в этой мастерской, нас учили всё снимать самим. Сначала у нас были проблемы со статичностью камеры, но это пришло с опытом, и в конце концов мы освоили все виды лёгких камер. Вы не поверите, но я практически методом тыка могу подстроить камеру под себя: цвет, свет, контрастность. Этот момент наблюдения в моей работе очень важен, ведь я же всегда вижу красоту, а если не вижу, то должна, ведь я художник. Нарисовать эту красоту не всегда получается, но успеть снять – возможно всегда, и в этом преимущество режиссёрской работы», – отметила режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Как однажды сказал Басё: «Вот смотрите, сколько цветов в поле. Каждый из них цветёт по-своему, двух одинаковых вы не найдёте и в этом истинный подвиг цветка». Я хочу пожелать своим будущим коллегам цвести так, как могут только они, и ваш цветок будет увиден кем-то, гарантирую. Лично я считала, что мои фильмы никогда и нигде не будут, при этом сейчас они прекрасно идут на фестивалях, тем более, что я не трачу больших денег на своё кино, почти всё снимаю сама. Самое главное, что я получаю от этого громадное удовольствие, а также очень верю в себя, искусство и в любовь», – заявила Анастасия Глебова.

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