Искусствовед, ректор и основательница Академии OP-POP-ART Анастасия Постригай открывает новый выставочный поп-ап проект в арт-пространстве Cube.Moscow. Выставка [Пре]мудрости посвящена уникальности природы в разных ее проявлениях. Красота природы таит в себе не только внешние черты, но и сложные внутренние механизмы, раскрывающие ее глубину и исключительность.

В серии работ, представленной на выставке, в буквальном смысле стирается грань между природой и произведениями искусства. Художники исследуют широкий спектр природных явлений, представляя свои неожиданные ассоциации и личный опыт взаимодействия с природой в современном прочтении. Экспозиция объединяет как работы из галереи Postrigay Gallery, так и произведения художников галерей-партнеров — ведущих галерей Москвы.

«Идея выставки родилась из Псалма, который открыл невероятный источник внутренней силы и неиссякаемой радости вне зависимости от обстоятельств. Оказалось, что достаточно сосредоточить свое внимание на природе, научиться видеть в ней взаимосвязи и совершенство ее устройства, чтобы обновить свои силы и наполниться жаждой жизни в мире, устроенным Богом», — комментирует идею выставочного поп-ап проекта Анастасия Постригай.

Выставка пройдет в арт-пространстве Cube.Moscow с 20 мая по 25 июня. Главным куратором выставки выступила Анастасия Постригай, а также искусствоведы и действующие преподаватели Академии OP-POP-ART, среди которых: Мария Панек, Юля Карпенкова, Елена Немыкина, Анастасия Егорова, Дарьяна Смирнова, Елизавета Никонова. В выборе каждой из работ кураторы старались выстроить единую концепцию, наполняющую многогранную природу новыми смыслами.

В то же время галерея Postrigay Gallery, которая также расположена в пространстве Cube.Moscow, обновляет экспозицию персональной выставкой Лены Марру, которая погружает в скрытые измерения, где время утрачивает привычный ход. В экспозиции будут представлены картины и объекты, пропитанные особенной атмосферой прошлого. Картины Лены Марру как вспышки воспоминаний из детства, в которых сюжетные линии, цветовая палитра и композиция обостряют теплые моменты личного опыта и восприятия окружающего нас мира.

«В своем искусстве Лена Марру затрагивает тончайшие материи души и выводит зрителя в плоскость самых сокровенных переживаний и ощущений, которые невозможно передать словами. В ее неоднозначных и глубоких образах можно найти пересечения с искусством французских символистов, Боннара, «Голубой розы» и погрузиться в детские воспоминания», — отмечает Анастасия Постригай.

Выставки продлятся до 25 июня.Cube.Moscow

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