Анастасия ШИКАРЕВА: «Когда переезжаешь в другую страну, важно иметь полное уважение к этой стране, людям в ней живущим, их культуре»

Все чаще женщины становятся у руля собственных компаний. Кто-то видит в этом тенденцию: борьба за гендерное равенство — не пустой звук. Кто-то замечает иные закономерности: бизнес, так или иначе, процесс созидательный, а женщины, по природе своей – творцы. Открывается больше возможностей и женщины создают: свой бизнес, проекты, коллаборации. Причем, по всему миру.

В Москве 29 ноября 2021 года состоится V Международный Конгресс женщин-предпринимателей, организованный Всемирным Альянсом русскоговорящих женщин-предпринимателей WBA (Worldwide Business Alliance of Russian-speaking Women). Большая часть программы Конгресса, безусловно, посвящена вопросам бизнеса, но, как оказалось, важную его часть организаторы посвятили благотворительности и взаимодействию делового сообщества с медиа. О том, почему это важно для бизнеса и чем этот Конгресс не похож на другие деловые события «АртМосковии» рассказала президент WBA Анастасия Шикарева.

Анастасия Шикарева: В 2016 году я открыла Ассоциацию женщин-предпринимателей в Испании и планировала специализироваться только на деловых мероприятиях — стать №1 в проведении таких событий. Не просто культурных посиделок, хотя ничего против такого формата не имею, а именно мероприятий деловой направленности. Я стала проводить бизнес-завтраки, различные форумы, а в 2017 году провела первый русско-испанский Конгресс в Барселоне. До того момента никто не проводил такие мероприятия – именно деловой направленности. Потом этот опыт повторила в Мадриде, а затем провела Конгресс в Андорре. В прошлом году событие прошло онлайн. В 2021 году

Международный Конгресс женщин-предпринимателей состоится в Москве, 29 ноября мы ждем на своей площадке женщин из 50 стран, выступят больше 20 спикеров – экспертов в своих областях.

АртМосковия: В Москве Конгресс пройдет в гибридном формате: выступления будут офлан и онлайн, на саму площадку, как ожидается, придут большее сотни гостей. Но, все-таки, почему Россия?

Анастасия Шикарева: Это страна больших возможностей. Хотя, я, если честно, пошла тут по бездорожью: для меня начать большой проект в России — новый опыт. Многие предприниматели уезжают из этой страны, смотрят на зарубежные рынки, хотят там работать и не только из-за возможности более легко вести бизнес, но и из-за качества жизни. Но я, наоборот, с теми знаниями и бэкграундом, который наработала за рубежом, хотела вернуться в Россию, чтобы попробовать свой уникальный опыт организации деловых событий применить здесь – сделать так, как пока не сделал никто. У меня есть способность к этому, компетенции, серьезный опыт и большое желание.

Конгресс станет первым масштабным мероприятием, которое мы с командой WBA организуем в Москве. На этой площадке мы покажем возможности бизнес-альянса, познакомим наших партнеров из разных стран с участниками Конгресса, познакомим руководителей новых отделений друг с другом. Кроме того, сейчас я выстраиваю деловые отношения с бизнес-сообществом из России и зарубежных стран и для меня важно, чтобы эти отношения были прочными и результативными для всех.

АртМосковия: Есть мнение, что основой результата является грамотная коммуникация. Когда речь идет о международных отношениях – ее роль сложно переоценить. Тем более, все мы понимаем, что в разных странах не только разное законодательство, но, прежде всего разный менталитет, культура. Будет ли на Конгрессе самостоятельный трек по коммуникациям?

Анастасия Шикарева: Коммуникации – слишком широкая тема, которая заслуживает серьезного внимания. У нас была идея создать «Школу экспорта», когда мы открывали направление внешнеэкономической деятельности WBA, чтобы онлайн обучать людей выходить на международный рынок. Один из курсов мы планировали посвятить тому, как вести коммуникацию. Когда я изучала китайский язык, меня обучали тому, как нужно выстраивать коммуникацию, как завязывать деловые знакомства и продолжать эти отношения по всему миру. Так что, есть идеи, как организовать такое обучение, но они выходят за рамки Конгресса.

Можно проводить специальные бизнес-завтраки и на них разбирать конкретные задачи. Например, на одной из встреч сосредоточить внимание на Южной Америке: какие отличия есть с бизнес-коммуникацией в Европе, на что обратить внимание, как правильно поступать, а как поступать нельзя. Кроме того, у нас есть Telegram-канал, где мы проводим эфиры и также разбираем ситуации. Один из последних эфиров в канале посвятили ведению бизнеса на Кипре. Через несколько дней будет эфир о том, как строить бизнес в Финляндии.

АртМосковия: Русские за рубежом. Скучают по родине, как восполняют свой культурный голод?

Анастасия Шикарева: Все индивидуально. Я, например, никогда не чувствовала себя эмигранткой в чужой стране. У меня не было стадии перехода из стадии «я ничего не знаю» в стадию «я знаю все». У меня не было тоски по родине. Возможно, потому, что я приехала в Испанию в 20 лет, а, может, потому, что я космополит и для меня не вопрос собрать вещи и уехать жить в другую страну. Я могу и на Луну полететь, приняв решение в моменте и собрав за 15 минут чемодан.

Но я считаю, что необходимо иметь грамотный настрой и четко осознавать, зачем тебе нужен переезд. Кроме того, когда ты переезжаешь в другую страну, важно понимать, что ты должен зайти «через дверь», иметь полное уважение к этой стране, людям в ней живущим, их культуре. В этом случае твоя интеграция пройдет максимально эффективно.

Не надо оставаться в своем собственном мирке. Я знаю людей, которые переехав в Испанию, говорят, что не понимают испанцев, их ментальности. Но тут не нужно понимать. Тут нужно просто принимать. Не жить в иллюзиях, а осознавать, что будут трудности и с некоторыми из них нужно свыкнуться, а через принятие решить вопрос.

Как утоляют свой культурный голод? Много диаспор в разных странах. Я только что разговаривала с коллегой из Сиднея, она возглавит наше отделение в Австралии, так вот в этой стране проживают 200 000 русских. В Испании – 75 000 человек в русской диаспоре. Самые крупные диаспоры – в Германии и Израиле. Есть дружные диаспоры, есть не очень. Но между собой наши соотечественники общаются, устраивают праздники – отмечают Новый год, День Победы, проводят разные встречи, помогают друг другу, если это необходимо.

АртМосковия: Конгресс – это исключительно деловой формат, как и другие события, которые WBA организует на постоянной основе. Но ведь вы проводили и событие для людей искусства…

Анастасия Шикарева: В 2018 году у меня был тяжелый период: ушла из жизни моя мама. После прощания с ней в России я вернулась в Испанию, забрала детей и уехала на Майорку. Там поняла, что надо погрузиться в работу, но непросто в текущие дела, а создать нечто новое — через красоту. Я решила провести Art & Business Forum. Мы сделали его в Барселоне в Русском доме. Собрали разных художников: 50% участников прилетели на форум из Санкт-Петербурга и 50% были из Барселоны. Это был микс русско-испанского общения и русско-испанской культуры. В течение двух дней мы обсуждали, как правильно продвигать искусство и работать на международном рынке, слушали руководителей культурных проектов, узнавали, как себя позиционируют сами художники и что делают для этого.

Кстати, формат 50/50 – стандартный для всех наших мероприятий. Всегда приглашаем часть гостей и спикеров русскоязычных, а часть – иностранных.

АртМосковия: В России есть желание сделать что-то подобное Art & Business Forum: собрать аудиторию творцов и научить их заниматься продвижением за рубежом?

Анастасия Шикарева: Не исключаю такой возможности. Сейчас я нахожусь в культурной столице России – Санкт-Петербурге и, быть может, здесь родится такой проект: мы пригласили бы наших партнеров из-за рубежа, которые могут поделиться своим опытом в этой сфере с российскими коллегами. Но я бы хотела подчеркнуть, что даже если это будет событие, направленное на решение задач в искусстве, то формат у него будет деловой. Потому, что я вижу ценность любого мероприятия в том, что оно дает реальные живые контакты, знания, практическую пользу, возможность рассказать о себе и послушать других.

АртМосковия: По своей сути все сообщества – организация. И каждая организация – система. А эффективность этой системы зависит от целей, понимания инструментов и так далее.

Анастасия Шикарева: Так и есть. И в любой системе должен быть качественный менеджмент и эффективный подход к управлению людьми. В любом проекте, любом бизнесе – идет ли речь о культуре, об IT или производстве молока, например, должен быть организационный порядок.

АртМосковия: В этом смысле, наверняка, ноябрьский Конгресс в Москве будет полезен не только женщинам-предпринимателям. Ведь все механизмы и алгоритмы, работающие в бизнесе, работают и в других сферах. И, кстати, в НКО, тоже.

Анастасия Шикарева: Да. И, надо сказать, что у нас на площадке выступит спикер по этой теме. Оксана Качалова, президент благотворительной ассоциации «ДАР», расскажет о своем некоммерческом проекте «#ЯМЫ помощь». На Конгрессе мы запустим акцию в рамках проекта «Путь домой», который тоже создала Оксана, а все средства уйдут на благотворительность. Инициатива благотворительности и бизнеса идут рука об руку. Но надо уметь это правильно делать. Мы тоже хотим в этом направлении развиваться, а то, как мы видим себе это развитие – будет представлено на Конгрессе 29 ноября.

Беседовала Анна ЗОЛОТАРЁВА

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