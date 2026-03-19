Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойИнтервьюАнастасия Вавилова: «Счастье – это действительно важно»

Анастасия Вавилова: «Счастье – это действительно важно»

By editor
23
театр студия обычное дело
Фото предоставлено Театральной мастерской центра «Обычное дело»

Инклюзивная театральная мастерская центра «Обычное дело» представит спектакль «Айяччо» по произведению Даниэлы Перески. Мастерская работает на базе АНО Ресурсный центр помощи людям с ментальными особенностями «Обычное дело» — некоммерческой организации, которая помогает подросткам и молодым людям с ментальными особенностями осваивать навыки самостоятельной жизни: взаимодействовать с другими людьми, устраиваться на работу, совершать покупки и справляться с повседневными задачами. Показ проходит в рамках благотворительной инициативы: средства, собранные благодаря поддержке зрителей, будут направлены на приобретение новой швейной машины для инклюзивных мастерских «Обычное дело». Это позволит создать дополнительные рабочие места и поддержать людей с ментальными особенностями в развитии собственного дела. В преддверии показа мы поговорили с режиссёром и руководителем студии Анастасией Вавиловой — о том, как создавался спектакль, кто выходит на сцену и почему сегодня особенно важно говорить о занятости людей с ментальными особенностями развития.

— Анастасия, у вас большой опыт в театральной педагогике. Что стало для вас главным открытием в работе с инклюзивной студией?

— Я более 10 лет работаю в театральной педагогике — и с детьми, и со взрослыми. Но работа с ребятами в этой мастерской для меня особенная. Это люди, которые по-настоящему искренни: они говорят то, что чувствуют, полностью включаются в процесс, радуются тому, что делают. Честно говоря, я сама у них многому учусь — открытости, упорству, способности идти вперёд и не сдаваться. Ключевая особенность проекта — это сочетание творчества и занятости: участники театральной мастерской не только играют на сцене, но и работают в инклюзивных мастерских, осваивая практические навыки и получая опыт трудовой деятельности.

— Давайте поговорим о ваших актёрах. Расскажите о Михаиле, который исполняет главную роль.

— Миша Медведев был одним из первых, кто пришёл в студию. Мы начинали с небольших встреч, где ребята рассказывали о себе, и он сразу запомнился — своей скромностью, искренностью, очень тёплым внутренним состоянием.

— Чем он вас тогда зацепил?

— Он исполнил очень трогательную, романтичную песню. А в процессе работы раскрылся как невероятно внимательный и ответственный актёр. Он отлично запоминает мизансцены, замечает детали, которые иногда даже я могу упустить, и очень серьёзно относится к тексту. Такой актёр — большая удача для режиссёра.

А бывают случаи, когда актёр буквально «создаёт» роль своим появлением?— Да, именно так случилось с Соней. Она пришла в студию около года назад, и её появление во многом изменило сам спектакль. До этого персонаж Джипси у нас существовал скорее в рассказах — о ней говорили, но как отдельного действующего лица её не было. И когда появилась Соня, стало понятно, что мы просто ждали свою Джипси.Она очень тонкая, трогательная, лиричная — и абсолютно органично вошла в эту историю. Благодаря ей спектакль стал глубже и эмоциональнее.

— Как появилась сама студия?

— Во многом это было естественное совпадение обстоятельств. Было желание ребят, поддержка центра, и я сама в тот момент искала новый проект. И, что интересно, материал для спектакля уже давно был со мной — как будто ждал именно этих людей.

— Это ваш первый опыт инклюзивной постановки. Как он повлиял на ваш подход?

— Понимание того, зачем это нужно, формировалось постепенно. Я давно занимаюсь социальным театром и вижу в нём огромный потенциал. Театр — это всегда про человека и про связь между людьми. Через текст, через актёра, через зрителя происходит диалог. И здесь это особенно важно — потому что речь идёт не только об искусстве, но и о включённости человека в общество.

— Насколько сегодня остра проблема занятости людей с ментальными особенностями?

— Она действительно очень острая. У таких людей гораздо меньше возможностей для трудоустройства, и часто они оказываются изолированными. При этом у них есть желание работать, быть полезными, чувствовать свою значимость. И задача таких проектов, как наш, — создать условия, в которых это становится возможным.

— Как театр связан с этой задачей?

— Театр даёт уверенность, развивает коммуникацию, помогает человеку почувствовать себя частью команды. А дальше это напрямую влияет на возможность трудовой занятости. Когда человек перестаёт бояться взаимодействия, он начинает пробовать, включаться, брать на себя ответственность. И очень важно, что у нас это не только театр — у ребят есть и мастерские, где они могут работать, развивать навыки, получать опыт.

— О чём спектакль «Айяччо»?

— Это история о любви цирковых гимнастов Айяччо и Джипси. Но не только. Это ещё и история о том, как мы иногда не замечаем внутреннего состояния близких людей, не видим их боли. О том, как важно быть внимательными друг к другу. И, конечно, о ментальном здоровье, о котором мы часто забываем.

— Какой главный смысл вы закладываете в постановку?

— Для меня это история про внимание к другому человеку. Про то, как важно вовремя увидеть, услышать, поддержать. И, конечно, про свет — про то, что даже в сложные периоды он возвращается.

— Что для самих участников значит участие в спектакле?

— Это радость. Очень простая и настоящая. Аплодисменты — счастье. Поддержка — счастье. Возможность быть частью общего дела — счастье. Можно долго говорить о пользе театра, но по сути всё сводится к одному: это делает человека счастливее. А счастье — это действительно важно.

Предыдущая статья
«Все как у людей»: выставка работ Натальи Спечинской открылась в Галерее К35
Следующая статья
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Беларуси

Новое в рубрике