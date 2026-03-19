Анастасия Вавилова: «Счастье – это действительно важно»

Инклюзивная театральная мастерская центра «Обычное дело» представит спектакль «Айяччо» по произведению Даниэлы Перески. Мастерская работает на базе АНО Ресурсный центр помощи людям с ментальными особенностями «Обычное дело» — некоммерческой организации, которая помогает подросткам и молодым людям с ментальными особенностями осваивать навыки самостоятельной жизни: взаимодействовать с другими людьми, устраиваться на работу, совершать покупки и справляться с повседневными задачами. Показ проходит в рамках благотворительной инициативы: средства, собранные благодаря поддержке зрителей, будут направлены на приобретение новой швейной машины для инклюзивных мастерских «Обычное дело». Это позволит создать дополнительные рабочие места и поддержать людей с ментальными особенностями в развитии собственного дела. В преддверии показа мы поговорили с режиссёром и руководителем студии Анастасией Вавиловой — о том, как создавался спектакль, кто выходит на сцену и почему сегодня особенно важно говорить о занятости людей с ментальными особенностями развития.

— Анастасия, у вас большой опыт в театральной педагогике. Что стало для вас главным открытием в работе с инклюзивной студией?

— Я более 10 лет работаю в театральной педагогике — и с детьми, и со взрослыми. Но работа с ребятами в этой мастерской для меня особенная. Это люди, которые по-настоящему искренни: они говорят то, что чувствуют, полностью включаются в процесс, радуются тому, что делают. Честно говоря, я сама у них многому учусь — открытости, упорству, способности идти вперёд и не сдаваться. Ключевая особенность проекта — это сочетание творчества и занятости: участники театральной мастерской не только играют на сцене, но и работают в инклюзивных мастерских, осваивая практические навыки и получая опыт трудовой деятельности.

— Давайте поговорим о ваших актёрах. Расскажите о Михаиле, который исполняет главную роль.

— Миша Медведев был одним из первых, кто пришёл в студию. Мы начинали с небольших встреч, где ребята рассказывали о себе, и он сразу запомнился — своей скромностью, искренностью, очень тёплым внутренним состоянием.

— Чем он вас тогда зацепил?

— Он исполнил очень трогательную, романтичную песню. А в процессе работы раскрылся как невероятно внимательный и ответственный актёр. Он отлично запоминает мизансцены, замечает детали, которые иногда даже я могу упустить, и очень серьёзно относится к тексту. Такой актёр — большая удача для режиссёра.

А бывают случаи, когда актёр буквально «создаёт» роль своим появлением?— Да, именно так случилось с Соней. Она пришла в студию около года назад, и её появление во многом изменило сам спектакль. До этого персонаж Джипси у нас существовал скорее в рассказах — о ней говорили, но как отдельного действующего лица её не было. И когда появилась Соня, стало понятно, что мы просто ждали свою Джипси.Она очень тонкая, трогательная, лиричная — и абсолютно органично вошла в эту историю. Благодаря ей спектакль стал глубже и эмоциональнее.

— Как появилась сама студия?

— Во многом это было естественное совпадение обстоятельств. Было желание ребят, поддержка центра, и я сама в тот момент искала новый проект. И, что интересно, материал для спектакля уже давно был со мной — как будто ждал именно этих людей.

— Это ваш первый опыт инклюзивной постановки. Как он повлиял на ваш подход?

— Понимание того, зачем это нужно, формировалось постепенно. Я давно занимаюсь социальным театром и вижу в нём огромный потенциал. Театр — это всегда про человека и про связь между людьми. Через текст, через актёра, через зрителя происходит диалог. И здесь это особенно важно — потому что речь идёт не только об искусстве, но и о включённости человека в общество.

— Насколько сегодня остра проблема занятости людей с ментальными особенностями?

— Она действительно очень острая. У таких людей гораздо меньше возможностей для трудоустройства, и часто они оказываются изолированными. При этом у них есть желание работать, быть полезными, чувствовать свою значимость. И задача таких проектов, как наш, — создать условия, в которых это становится возможным.

— Как театр связан с этой задачей?

— Театр даёт уверенность, развивает коммуникацию, помогает человеку почувствовать себя частью команды. А дальше это напрямую влияет на возможность трудовой занятости. Когда человек перестаёт бояться взаимодействия, он начинает пробовать, включаться, брать на себя ответственность. И очень важно, что у нас это не только театр — у ребят есть и мастерские, где они могут работать, развивать навыки, получать опыт.

— О чём спектакль «Айяччо»?

— Это история о любви цирковых гимнастов Айяччо и Джипси. Но не только. Это ещё и история о том, как мы иногда не замечаем внутреннего состояния близких людей, не видим их боли. О том, как важно быть внимательными друг к другу. И, конечно, о ментальном здоровье, о котором мы часто забываем.

— Какой главный смысл вы закладываете в постановку?

— Для меня это история про внимание к другому человеку. Про то, как важно вовремя увидеть, услышать, поддержать. И, конечно, про свет — про то, что даже в сложные периоды он возвращается.

— Что для самих участников значит участие в спектакле?

— Это радость. Очень простая и настоящая. Аплодисменты — счастье. Поддержка — счастье. Возможность быть частью общего дела — счастье. Можно долго говорить о пользе театра, но по сути всё сводится к одному: это делает человека счастливее. А счастье — это действительно важно.