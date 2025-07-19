Анатолий Мошкович выпустил новую композицию на стыке этно, рока и исповеди

Автор и исполнитель Анатолий Мошкович представил новую работу, в которой продолжает исследовать границы между жанрами и состояниями. Его музыка — на пересечении рока, шансона, авторской песни и инди, с оттенком московской рок-школы, которая звучала в 80-х и 90-х. Самого Мошковича критики называют голосом «интеллектуального андеграунда» — артистом, чья искренность звучит вне формата.

Новая композиция звучит так, будто спродюсирована Фадеевом 2000-х. Тёплый дудук встречается с живой перкуссией, рождая атмосферу между рассветными горами и внутренними ландшафтами. Звучание колеблется между этно-роком и попом, вплетая в себя элементы древней музыкальной традиции и современного саунда. В центре — хрупкий, почти интимный вокал, рассказывающий историю женщины, которая притягивает, как магнит, — несмотря на тревожную неоднозначность её образа.