Андрей Мерзликин рассказал молодёжи о жизни и творчестве Василия Шукшина

15 декабря в Доме молодёжи в Центральном Манеже прошла концертная программа «Шукшин. Человек Земли». Историю личности большого русского актера и кинорежиссера рассказал заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин под музыкальное сопровождение фолк-группы «После 11». Событие стало одним из ключевых в культурной программе Недель «Таврида.АРТ» в Москве.

«Василий Шукшин как никто другой является не просто олицетворением творческого человека, а символом целого народа, — обратился Андрей Мерзликин к зрителям после выступления. — В одном из своих первых фильмов «Какое оно, море?» Василий Шукшин снимался в Крыму, в бухте Капсель, где как раз и расположена площадка арт-кластера «Таврида». Символично, что сегодня в этой бухте возведена фигура, которая сидит на берегу и смотрит в море (прим.: арт-объект «Человек, смотрящий в море»), и эта фигура полностью повторяет памятник Василию Шукшину, который находится на горе Пикет в селе Сростки, в месте, где родился этот великий человек. Таких совпадений просто так не бывает. Когда вы будете на «Тавриде», присядьте рядом с этой фигурой в той же самой позе и вспомните, что у неё два символа: один – «человек будущего» и второй – «человек, будущее которого строится на памяти прошлого».

За 1,5 часа постановки зрители перенеслись в деревенское детство Василия Шукшина, прикоснулись к годам его службы во флоте и первых профессиональные поисков, прошли по его пути от первых творческих попыток к большим работам и всенародному признанию. Проникновенная игра Андрея Мерзликина, музыка группы фолк-группы «После 11», архивные фото и кадры из кинофильмов помогли прикоснуться к душевным поискам и переживаниям Шукшина, всем вместе поразмышлять о важных и понятных каждому человеку вопросах.

Идея постановки «Шукшин. Человек Земли» принадлежит дирижеру Антону Жукову, премьерный показ состоялся в 2018 году на сцене Алтайского краевого театра драмы. «У нас не было режиссера. Были только песни группы «После 11» и текст, который скомпоновал в сценарий мой друг, дирижер Антон Жуков. Этот текст вы не найдете ни в одном романе или повести. Это эпистолярный жанр – письма, которые, Василий Шукшин написал матери, друзьям и родственникам, отрывки из его трудов и размышления. В первой версии спектакль длился 3 часа и исполнялся с симфоническим оркестром. Постепенно программа сократилась, а на смену оркестру пришла фолк-группа «После 11». Их музыка обладает невероятной мелодичностью и точностью текстов. Мне показалось, что именно их песни помогли рассказать эту историю», — рассказал Андрей Мерзликин.

Культурная программа Недель «Таврида.АРТ» в Москве реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Концертная программа «Шукшин. Человек Земли» прошла в Доме молодёжи в ЦВЗ «Манеж» в дни проведения Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022».

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