Андрей Мерзликин расскажет молодёжи о жизни и творчестве Василия Шукшина

Одним из значимых событий Недель «Таврида.АРТ» в Москве станет концертная программа «Шукшин. Человек Земли». Она состоится 15 декабря в Доме молодёжи в Центральном выставочном зале «Манеж». Концерт посвящен личности талантливого кинорежиссера и актера Василия Шукшина, который своим творчеством передал всю красоту нашей родины и заслужил всенародную любовь. Роль Шукшина исполнит заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, а за музыкальное сопровождение отвечает фолк-группа «После 11».

Идея постановки «Шукшин. Человек Земли» принадлежит дирижеру Антону Жукову, премьерный показ состоялся в 2018 году. Биография знаменитого деятеля искусства оживет прямо на сцене – заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин мастерски перевоплощается в своего героя, и перед зрителями появляется настоящий Василий Шукшин.

Вместе с ним зрители перенесутся в деревенское детство кинорежиссера, времена службы во флоте, увидят его путь к себе настоящему и первые творческие успехи. Концертная программа приоткрывает закулисье обучения во ВГИКе и участия Шукшина в кинолентах, снискавших успех не у одного поколения. В основу вошли тексты писем, отрывки из фильмов и произведений, а также музыкальные композиции в исполнении фолк-группы «После 11».

«На мой взгляд, Василий Шукшин является столпом русской культуры конца 20 века, и в это понятие вмещается его многообразие как творческой фигуры. Он оставил значимый след в литературе: сумел в своих произведениях зафиксировать то время, в котором жил, показать людей, их труд и быт, размышления и философию, а также исторические события. Он был потрясающим актером, который создал образы, характеризующие русский народ. Благодаря творчеству Василия Шукшина – литературе, актерству, режиссуре – можно рассмотреть и изучить судьбу целого народа. – рассказывает заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.– Творчество откликается современности, его размышления близки сердцу любого человека от Калининграда до Владивостока. В нашей концертной программе мы будем говорить об очень редких текстах, которые написал Василий Шукшин. Это тексты публицистические, раскрывающие Шукшина как гражданина и человека, рассуждающего о своей родине».

Концертная программа «Шукшин. Человек Земли» в исполнении актера Андрея Мерзликина и фолк-группы «После 11» состоится 15 декабря в «Доме молодежи» в Центральном выставочном зале «Манеж». Получить билет на постановку может любой желающий совершенно бесплатно – по предварительной регистрации до 10 декабря, доступной сайте арт-кластера «Таврида».

Премьерный показ концертной программы состоялся в 2018 году на сцене Алтайского краевого театра драмы.

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