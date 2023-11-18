Андрей Попов. ПОвороты

Андрей Попов. Прыжок в ночь

Выставка петербургского художника Андрея Попова, в карикатурах которого соединяются философские размышления о поворотах истории и добрая ирония открылась в Музее современного искусства Эрарта.

Это вторая выставка Андрея Попова в Эрарте, первая прошла в залах музея в 2019 году. Многим зрителям покажутся знакомыми эти произведения, — действительно, карикатуры художника широко известны в Интернете. Чаще всего по просторам Сети они гуляют анонимно, но благодаря выставкам вновь обретают авторство.

Произведения Андрея Попова сложно назвать карикатурами в привычном смысле этого слова. Художник открыл собственный жанр рисованной притчи, в основе которой — гротеск, смешная нелепость. По мнению автора, именно абсурдность роднит его творчество с карикатурой, которая, в свою очередь, может быть не только комедией, но и мелодрамой и трагедией. Попов как будто рассматривает действительность и в микроскоп, и в телескоп одновременно. Пристально вглядываясь в мельчайшие детали, он видит и обрисовывает картину жизни в целом.

Философские притчи Андрея Попова космополитичны. Автор никогда не дает названия своим работам, этим объясняется принципиальное отсутствие этикеток, — каждый поймет работы по-своему, а кто-то не поймет вовсе. Среди работ на выставке вы можете отыскать автопортрет художника, который позже войдет в коллекцию музея и займет свое место на лестнице. На выставке в музее Эрарта работы Андрея Попова представлены в печатном виде, однако на самом деле художник создает их от руки в различных техниках, работая акварелью, пастелью, маслом и акрилом.

Если обратить внимание на фамилию художника, то становится понятно, что в названиях выставок, как первой («ПО-правка на время»), так и второй, лежит буквенная игра. За прошедшие годы произошло много событий и настоящих ПОворотов истории, что, безусловно, нашло отражение в работах. Одна из самых щемящих на выставке — работа с осенними листиками в форме сердечек, которые холодный ветер треплет и нанизывает на решетку ограды. Она датируется разгаром пандемии, но по-прежнему актуальна и сейчас.

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