Андрей Разин и Стас Намин делят Сергея Арутюнова

Недавно продюсер Андрей Разин официально объявил, что группа Ласковый Май обрела нового солиста — им стал финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов. Сергей является автором трека «Как тогда на выпускном», который положил начало новому этапу группы.

А как всё начиналось?

Андрей Разин: Я давно знал Сергея Арутюнова. Видел его выступление в шоу “Голос”. А некоторое время назад попал на концерт группы “Парк Горького”, где он уже несколько лет солист. Был поражён вокальными возможностями Сергея и его умением быть в контакте со зрителем, и всё это искренне. А буквально год назад я посетил концерты Арутюнова в Государственном Кремлёвском Дворце. Он оба раза поднял зал на ноги. Я пригласил Сергея стать новым солистом группы Ласковый Май. И мы уже плотно работаем. Выпустили трек “Как тогда на выпускном”. Сейчас я планирую записать с ним все песни, которые ранее исполнял Юра Шатунов. Сделаем полноценную концертную программу с Арутюновым и начнём выступать живьём, а не с голограммой», – рассказал Андрей Разин.

«Я счастлив сотрудничать с группой Ласковый Май. Буду рад, если всё получится. Единственное хочу отметить, что я не хочу и не буду заменять Юру Шатунова. Его не заменит нам никто, его не повторить. Исполнять песни Шатунова я не планирую. Это будет нечестно. Я абсолютно уверен, что песни Юры Шатунова должны остаться в памяти зрителей только в его исполнении. Идея его наследников устроить концерты с голограммой Юры — прекрасная история. Желаю семье Шатунова удачи, чтобы всё получилось», – поделился Сергей Арутюнов.