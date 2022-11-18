Андрей Ружицкий: «Для меня, как для режиссёра, показ фильма − это повод для мира абсолютно искренне отреагировать на нашу работу»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр, продюсер и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Павла Финна) Андрей Ружицкий рассказал о своём отношении к критике, об актуальных трендах в кино, а также дал советы молодым режиссёрам.

«У каждого человека есть воспоминание, как он оказался в кино в детстве. Это темнота, белый кран, вспышки и ожидание того, что сейчас что-то случится. Для меня, как для режиссёра, показ фильма − это повод для мира абсолютно искренне отреагировать на нашу работу. Мы просто смотрим на этот процесс и с благодарностью принимаем мнения и реакции зрителя» − отметил Андрей Ружицкий.

«Сейчас есть тенденции к авторскому кино с минимальным бюджетом и чаще всего в жанре скрин-лайв. Естественно это всё отличается от привычного нам кино, когда всё действо снимается на гаджеты, чаще всего на камеры телефонов. Если говорить о документальном кино, то не нужно заострять внимание на различии докуметалистики и игрового жанра. И там, и там есть эта магия кино, элементы наблюдения за героями, желание автора изучить их, донести информацию, не потеряв зрелищность или через это самое зрелище поделиться какой-то ценной информацией. Лично я, глобального различия не вижу. Кино – это завораживающая магия, честное творчество» − заявил режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Занимаясь своим делом, человек не должен уставать, он должен чувствовать азарт и драйв от своей работы. Если человек приходит в кино, начинает что-то снимать, показывать, писать и потом начинает уставать от этого, а его мотивация заканчивается на деньгах, славе, желании показаться публике, то это не есть хорошо. Начинающий режиссёр должен гореть этим и быть счастливым от того, что он делает. Если он счастлив от своего дела, значит у него получится что-то достойное и что-то нужное людям. Так что, приходя в кинематограф, делайте то, что хотите. При первых симптомах усталости или чувства того, что это не ваше – лучше уходите и не тратьте времени» − посоветовал Андрей Ружицкий.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.