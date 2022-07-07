«Андрей Тарковский. Кино как молитва» – выставка и серия кинопоказов открываются в РОСИЗО

15 июля 2022 года в своих выставочных залах в Петроверигском пер., д. 4, стр. 1 РОСИЗО открывает выставку «Андрей Тарковский. Кино как молитва», посвященную юбилею великого режиссера. Выставка будет сопровождаться серией показов фильмов А. Тарковского. Название выставки повторяет название документального фильма, снятого Андреем Тарковским-младшим в 2019 году, в котором, благодаря уникальным видео- и аудиозаписям, зритель погрузится в первоисточник, в таинственную вселенную кинообразов Тарковского, поймет и переосмыслит творчество и многообразие миров режиссера.

Андрей Тарковский на съемках фильма «Жертвоприношения». В его руках фотография с кадром из фильма. Фотограф – Ларс-Олоф Летвалль

Мультимедийная выставка состоит из нескольких частей, дополняющих друг друга, создавая единое пространство для понимания искусства Андрея Тарковского: двух кинозалов, специально созданной для выставки аудиовизуальной инсталляции и фотопроекта из семейного архива.

Фотографии отображают важные моменты работы режиссера над его фильмами, эпизоды личной жизни в семейном кругу, с друзьями и соратниками; в инсталляциях используются архивные записи, оригинальные рукописи и фотоматериалы, дополненные художественными элементами.

Открытие выставки продолжится в летнем кинотеатре РОСИЗО показом документального фильма «Кино как молитва» (режиссер – Андрей Тарковский-младший, 2019 год)

Далее, каждую неделю до окончания выставки, в летнем кинотеатре РОСИЗО будут демонстрироваться ставшие уже киноклассикой фильмы Андрея Тарковского.

Выставка проходит при поддержке Международного института Тарковского и завершит свою работу 20 сентября.

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