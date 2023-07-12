Андрей Волосовский сыграет в Александринском театре

16 июля на Новой сцене Александринки академический солист-перкуссионист Андрей Волосовский* исполнит пьесу «Mariel» Освальдо Голихова для маримбы и виолончели, «Merlin» Эндрю Томаса для маримбы соло и «M’amour» для маримбы соло Алексея Сюмака.

Île Thélème — ансамбль одноимённого московского художественного пространства, который был создан в 2020 году и объединил академических исполнителей, ищущих новые музыкальные эффекты и формы.

В составе ансамбля в этом концерте выступают Андрей Волосовский (перкуссия, маримба), Аяко Танабэ (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Владимир Словачевский (виолончель), Наталья Соколовская (фортепиано).

«Мне всегда интересны камерные проекты, особенно, если ты играешь с друзьями. Île Thélème - очень молодой проект, но за короткое время он сумел занять крепкое место в музыкальной жизни Москвы, а теперь уже занимает свою нишу и в других культурных столицах страны», - говорит Андрей Волосовский

«Невероятно трогательный и очень глубокий концерт прозвучит в Петербурге, - продолжает Андрей Волосовский. - Новая сцена Александринки как никогда подходит для вечной темы жизни и смерти. Театр всегда был местом, где поднимались вопросы ценности жизни и покоя души после ухода. Я рад, что и мне представится возможность порассуждать об этом через мою музыку».

Пьеса «Мariel» Освальдо Ноэ Голихова была написана им в память о близком друге, новость о смерти которого поразила композитора. Тема смерти присутствует и в сочинении «M’amour» композитора Алексея Сюмака. «Merlin» - 10-минутное произведение для маримбы в двух частях. С момента премьеры в 1985 году оно стало широко известным эталоном перкуссионного репертуара.

«Обожаю пьесу Леши Сюмака M’amour. Это есть жизнь. Mariel Освальдо Голихова - это смерть. Я сыграю первую часть Merlin Эндрю Томаса - это как раз потусторонний мир. Вы услышите, что он чем-то напоминает жизнь, но она уже другая», - говорит о выборе произведений Андрей Волосовский.

Андрей Волосовский - выпускник Московской консерватории он совершенствовал своё мастерство в Штутгартской высшей школе музыки (класс профессора Клауса Тресселта). Сегодня он продолжает успешную сольную карьеру и развитие собственных художественных проектов, среди которых Moscow Percussion Ensemble — ансамбль виртуозов, ориентированный на исполнение сложной, оригинальной музыки для ударных. Кроме того, Андрей Волосовский играет в составе musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, принимал участие в крупных фестивалях, в том числе в Дягилевском, Зальцбургском (Австрия), в Экс-ан-Провансе (Франция) и др. Играет на маримбе, изготовленной вручную мастерами немецкой фирмы Kolberg Percussion. Амбассадор этого бренда в России.

Полная программа концерта и билеты по ссылке.

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