VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Анфас»: ENZO представил новый атмосферный трек

«Анфас»: ENZO представил новый атмосферный трек

editor
By editor
78
enzo - анфас
Фото © пресс-служба Rocket Records

Она вошла, и мир перевернулся. Не потому что громко хлопнула дверью или сказала что-то гениальное, а просто посмотрела. Именно об этом трек «Анфас» — стильная новинка от ENZO, посвященная той, кто покоряет с первого взгляда.

«Анфас» — это история о девушках, которые не просто красивы — они заряжены. О тех, чья энергетика бьет, как ток: ее не видно, но чувствуешь сразу. Когда в глазах искра, люди излучают свет и харизму, удивляют и вдохновляют. Они притягивают к себе, как магнитом, и с ними всегда есть, о чем поговорить.

ENZO — молодой исполнитель, который ставит своей целью покорить сердца слушателей. Его образ, стиль и звучание настолько самобытны, что запоминаются с первого прослушивания. А в списке треков — успешные фиты с ANDRO «Gita» и «Gipsy Drill» при участии DAF.

Предыдущая статья
Пятый канал получил награду за проекты по развитию промышленного туризма
Следующая статья
«Я и Кино»: второй фестиваль молодого кино «Новое движение» открыл выставку современного искусства

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru