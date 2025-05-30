«Анфас»: ENZO представил новый атмосферный трек

Она вошла, и мир перевернулся. Не потому что громко хлопнула дверью или сказала что-то гениальное, а просто посмотрела. Именно об этом трек «Анфас» — стильная новинка от ENZO, посвященная той, кто покоряет с первого взгляда.

«Анфас» — это история о девушках, которые не просто красивы — они заряжены. О тех, чья энергетика бьет, как ток: ее не видно, но чувствуешь сразу. Когда в глазах искра, люди излучают свет и харизму, удивляют и вдохновляют. Они притягивают к себе, как магнитом, и с ними всегда есть, о чем поговорить.

ENZO — молодой исполнитель, который ставит своей целью покорить сердца слушателей. Его образ, стиль и звучание настолько самобытны, что запоминаются с первого прослушивания. А в списке треков — успешные фиты с ANDRO «Gita» и «Gipsy Drill» при участии DAF.