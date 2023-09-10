Ани Лорак презентует эксклюзивную концертную программу в свой День рождения!

27 сентября поп-дива Ани Лорак выступит на сцене одного из самых престижных залов столицы — Крокус Сити Холл. Ани Лорак — одна из самых выдающихся певиц современности, обладающая сильнейшим голосом диапазоном в 4,5 октавы. Ее ослепительная красота, блистательные образы, мощная энергетика и харизма покорили миллионы сердец по всему миру. Новая программа — настоящее музыкальное таинство, которое погрузит вас в волшебную атмосферу гармонии, даст возможность побыть наедине с собой даже в многотысячном зале. Главными элементами станут голос, душа, современные световые решения и музыка: усиленный состав музыкантов, новые инструменты, оригинальные аранжировки — изящное обрамление выдающегося таланта. Нежная и женственная и в то же время такая сильная и искренняя — Ани Лорак никого не оставляет равнодушным.

«Концерт основан на эмоциях, чувствах, глубоких личных переживаниях, — признается Ани, — ведь даже в самые темные времена нужно не забывать обращаться к свету, дарить любовь и тепло».



Артистка порадует поклонников совершенно новыми композициями из альбомов «Остров» и «Я жива». А любимые всеми хиты будут представлены в новом звучании, что еще раз подчеркивает эксклюзивность и камерность концерта. Зрителей ждет множество приятных сюрпризов и неожиданных звездных дуэтов. Поздравить и поддержать Ани в этот день придут друзья и коллеги по сцене: Эмин, Мот, Артем Качер и другие.

27 сентября, в Крокус Сити Холл — теплый музыкальный вечер с неповторимой Ани Лорак!

Не пропустите это грандиозное событие!

Подробности и билеты на концерт Ани Лорак в день рождения можно узнать и приобрести по ссылке.

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