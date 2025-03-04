Анимационный фильм «Повелительница города сказок» стал участником конкурсной программы фестиваля «Дух огня»

Приключенческая анимационная картина «Повелительница города сказок» вошла в состав участников международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске уже на этой неделе.

В центре сюжета тринадцатилетняя девочка Далия, которая попадает в волшебный мир и становится главной героиней приключенческого романа. Она отправляется в путешествие, полное невообразимых чудес и знакомств с героями этой истории. Однако в книге таится и множество опасностей, а некоторые персонажи готовы пойти на все, чтобы помешать героине найти источник магии, способный управлять историями.

Чтобы вернуться домой, Далии предстоит самой закончить книгу. На это у нее будет только двенадцать часов, чистая страница и ручка. А поможет ей в этом непростом занятии отважный и остроумный козерог — любимая игрушка детства девочки, которую отец оживил на страницах романа.

«Дух огня» – это ежегодный международный фестиваль кинематографических дебютов, проходящий в Ханты-Мансийске с 2003 года и нацеленный на открытие самых ярких кинодебютов из разных стран и включение их в мировой контекст. Идейным вдохновителем и бессменным президентом фестиваля на протяжении 20 лет был режиссер Сергей Соловьев. С 2022 года эту должность занимает лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, сербский режиссер Эмир Кустурица. В этом году фестиваль собрал свыше 500 заявок из более 30 стран мира, в числе которых Китай, США, Япония, Великобритания, Иран и другие.

Мультфильм выпустит в прокат кинокомпания «Наше кино».