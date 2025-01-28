Анимационный проект «Детская книга войны. Дневники 1941-1945» представили на Первой национальной платформе детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»

27 января на Первой национальной платформе детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ» презентовали все 10 серий анимационного проекта «Детская книга войны. Дневники 1941-1945». Проект создан Издательским Домом «Аргументы и Факты» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») на основе дневников детей Великой Отечественной войны, найденнымх журналистами «АиФ».

«Детская книги войны. Дневники 1941-1945» — это ожившие свидетельства тех, кто перенёс все ужасы войны на своих детских плечах наравне со взрослыми. В основе фильмов дневники детей из одноименной книги, написанные ребятами в возрасте от 9 до 17 лет в блокадном Ленинграде, гетто и концлагерях, в тылу и на линии фронта. Озвучили эти дневники Никита Михалков, Владимир Хотиненко, Владимир Познер, Татьяна Васильева, Ксения Алферова и другие.

Проект показывает, как привычный мир подростка меняется с каждым днем, рушится на глазах, заставляя снова и снова учиться жить и выживать. В таких декорациях авторы «Детской книги войны» доставали свои школьные тетрадки и начинали записывать происходящее на их глазах.

Смерти родных, поместившиеся в девять строчек скупого дневника Тани Савичевой. Блокадное меню семьи Тани Рудыковской. Проводы брата Ани Арацкой на фронт… И одновременно — неостановимое биение жизни. Именинный торт из четырех кусочков сахара…

«Не могу перечитывать свои дневники натощак. Слишком больно. Сначала съем что-нибудь, потом открываю», – делится автор одного из дневников Татьяна Рудыковская.

Ранее все тексты «Детской книги войны» были выложены в открытый доступ, а опубликованная книга получила множество наград и попала на полки всех центральных библиотек России и мира. Из 35 текстов десять историй были рассказаны языком анимации и сейчас доступны на платформе детско-юношеского контента КИНОСФЕРУМ.РФ. Сегодня эти действительно недетские истории возвращаются к самой молодой аудитории России в современном формате документальной анимации, заставляя всех нас снова понять, как справлялись с ужасами войны дети, которые писали свои дневники в 1941-1945.