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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Анимационный проект «Детская книга войны. Дневники 1941-1945» представили на Первой национальной платформе детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»

editor
By editor
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детская книга войны
Изображение – сайт КИНОСФЕРУМ.РФ

27 января на Первой национальной платформе детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ» презентовали все 10 серий анимационного проекта «Детская книга войны. Дневники 1941-1945». Проект создан Издательским Домом «Аргументы и Факты» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») на основе дневников детей Великой Отечественной войны, найденнымх журналистами «АиФ».

«Детская книги войны. Дневники 1941-1945» — это ожившие свидетельства тех, кто перенёс все ужасы войны на своих детских плечах наравне со взрослыми. В основе фильмов дневники детей из одноименной книги, написанные ребятами в возрасте от 9 до 17 лет в блокадном Ленинграде, гетто и концлагерях, в тылу и на линии фронта. Озвучили эти дневники Никита Михалков, Владимир Хотиненко, Владимир Познер, Татьяна Васильева, Ксения Алферова и другие.

Проект показывает, как привычный мир подростка меняется с каждым днем, рушится на глазах, заставляя снова и снова учиться жить и выживать. В таких декорациях авторы «Детской книги войны» доставали свои школьные тетрадки и начинали записывать происходящее на их глазах.

Смерти родных, поместившиеся в девять строчек скупого дневника Тани Савичевой. Блокадное меню семьи Тани Рудыковской. Проводы брата Ани Арацкой на фронт… И одновременно — неостановимое биение жизни. Именинный торт из четырех кусочков сахара…

«Не могу перечитывать свои дневники натощак. Слишком больно. Сначала съем что-нибудь, потом открываю», – делится автор одного из дневников Татьяна Рудыковская.

Ранее все тексты «Детской книги войны» были выложены в открытый доступ, а опубликованная книга получила множество наград и попала на полки всех центральных библиотек России и мира. Из 35 текстов десять историй были рассказаны языком анимации и сейчас доступны на платформе детско-юношеского контента КИНОСФЕРУМ.РФ. Сегодня эти действительно недетские истории возвращаются к самой молодой аудитории России в современном формате документальной анимации, заставляя всех нас снова понять, как справлялись с ужасами войны дети, которые писали свои дневники в 1941-1945.

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