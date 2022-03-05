Анимационная компания «ЯРКО» раскрыло часть секретов на LWR

Компания «ЯРКО» впервые приняла участие в международной лицензионной выставке LicensingWorldRussia в «Крокус Экспо». Красочный стенд стал настоящим центром притяжения для знакомств, встреч и переговоров с участниками индустрии.

На B2B встречах сотрудники лицензионного агентства представили не только новые анимационные проекты и возможности по продвижению, но и рассказали о таких брендах в своем портфеле как Фрида Кало, «Жирафик Софи» и Международная космическая ассоциация.

2 марта 2022 года в рамках закрытой презентации коммерческий директор «ЯРКО» Кристина Силивёрстова и директор по развитию Дмитрий Аверкиев рассказали о подходе к созданию контента, проектах компании, маркетинговом сопровождении брендов, а также о собственном лицензионном агентстве и развитии портфеля лайфстайл-брендов. Компания ЯРКО — не просто анимационная студия, это фабрика полного цикла анимационного бренда от идеи до производства, дистрибуции и лицензирования.

Также команда «ЯРКО» представила партнёрам проекты, которые находятся в стадии активной разработки и производства, продемонстрировала их визуалы и трейлеры некоторых из них. В 2022 году запланированы релизы четырёх новых брендов: «Команда «Матч», «ТИКАБО», «Дракошия», «Улётная доставка!» и, конечно, зрителей продолжит радовать сериал «Спорт Тоша».

Гости презентации смогли увидеть новый проект во вселенной «Дракоши Тоши». Директор по развитию Дмитрий Аверкиев рассказал: «В новом проекте мы расширяем линейку персонажей. К Дракоше присоединятся 6 новых героев. В стране «Дракошии» вместе они столкнутся со знакомыми всем детям ситуациями и на своём примере покажут, как весело и волшебно можно справиться с любыми трудностями. Это будут настоящие дракошные приключения на нашу голову и голову дракош!».

«Для команды «ЯРКО» выставка стала ключевым событием. Мы впервые публично презентовали наши проекты партнёрам и рады отметить, что конференц-зал с трудом смог вместить всех зарегистрировавшихся на нашу закрытую презентацию. Для нас было важно получить обратную связь коллег по проектам компании «ЯРКО» и увидеть заинтересованность в сотрудничестве по нашим брендам», – поделилась Кристина Силивёрстова, коммерческий директор студии «ЯРКО».

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