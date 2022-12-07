Анимационный фильм «Храбрая принцесса» выходит в прокат

Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет семейный анимационный фильм «Храбрая принцесса». Это увлекательная история о том, как любовь двух молодых героев противостоит злу. Сможет ли добро победить коварство? Или темные силы обретут власть над жителями Царства? Мультфильм, снят по мотивам одноименной сказки писателя Газароса Агаяна «Анаит».

Когда-то, давным-давно у чудесного колодца встретились молодой Царь и дочь простого пастуха. Чтобы завоевать сердце красивой девушки, Царь решил овладеть ремеслом. Юноша ничего не умел делать своими руками, но трудился днем и ночью, мечтая жениться на юной красавице.

В один день заклятый враг Царя решил погубить правителя и занять его трон. Отныне зло и коварство приходят в Царство и угрожают поглотить все живое на веки вечные.

Фильм выйдет в российский прокат 15 декабря

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