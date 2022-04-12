Анимационный фильм «Стражи Терракоты» выходит в прокат

Молодая девушка по имени Джейд и терракотовый воин Магнус объединяются в борьбе против ониксов — существ, атакующих подземный город династии Кин. Герои влюбляются друг в друга, а вскоре им удается узнать секрет вторжения монстров. Однако уже слишком поздно — жестокая война между терракотовыми воинами и ониксами началась.
Производство: Китай. Режиссер: Дин Лян, Линь Юнчан. Сценарий: Рэйчел Сюй, Цуй Течжи. Продюсер: Дэйзи Шан. Прокатчик: Компания «Magic Film Company».
В прокат фильм выходит 14 апреля.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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