Анимационный сериал «Мульти-Россия» теперь на Okko

Популярный анимационный сериал «Мульти-Россия» от ГК «Рики» с 1 августа стартует на Okko. Зрителям будут доступны сразу 36 серий увлекательной пластилиновой видеоэнциклопедии о нашей стране, рассказанной любознательным Медведем-Краеведом. Самобытные края, сказочные леса, невероятные горы и моря – все самые красивые уголки нашей страны собраны в эпизодах познавательного проекта «Мульти-Россия».

Выполненный в пластилиновой технике проект привлекает своей необычной визуализацией и совершенно очаровывает зрителя главным персонажем – Медведем, который готов пройти тысячи километров, чтобы рассказать, какая красивая у нас страна, в которой еще так много открытий.

Хронометраж каждого выпуска – 1 минута. Но даже за такой небольшой промежуток времени харизматичный Медведь успевает рассказать о природных и культурных достопримечательностях, исторических и других особенностях того или иного региона, а также об известных личностях, проживающих здесь. Серия становится своеобразной визитной карточкой местности.

Аудитория проекта: дети и родители, а также широкая семейная аудитория и, конечно, педагоги и любители путешествий.

Премьера сериала состоялась 4 ноября 2007 года в эфире Первого канала. За время своего существования «Мульти-Россия» удостаивалась рядом наград и отмечена положительными откликами как со стороны профессионалов рынка, так и зрителей.

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