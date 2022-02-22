Анимационный сериал «Спорт Тоша» показали в Пекине

21 февраля сериал «Спорт Тоша» стал гостем Российского культурного центра в столице Олимпиады-2022.

Сюжет мультфильма рассказывает о друзьях Дракоше Тоше и львенке Леве, которые хотят стать спортсменами, но пока не определились в каком виде спорта, поэтому пробуют разные. В этом им помогают герои сериала и волшебный персонаж Тойройчик, а тайны видов спорта и правила соревнований друзьям открывают ожившие спортивные предметы – мяч, скакалка, ракетка и другие.

Команда проекта ставила себе цель показать детям мир спорта как удивительное пространство возможностей, где каждый может найти себе занятие по душе и силам, а победа зависит от старания и дружной команды.

Благодаря мультфильму дети могут сами сформировать мотивацию и к занятиям в секциях, и к самостоятельной физической активности. Также спорт становится понятнее, а значит – интереснее. Сила воображения помогает малышам ориентироваться в спортивных успехах на анимационных героев, формируется понимание о ценностях команды и поддержки друг друга.

По отзывам представителей Россотрудничества в Китае, дети получили большое удовольствие от кинопросмотра, и это неудивительно, поскольку тема спорта как никогда актуальна в олимпийские месяцы 2022 года.

В рамках совместного проекта анимационной студии группы компаний ГПМ КИТ и Россотрудничества в феврале и марте 2022 года организованы показы сериала в Турции и Вьетнаме, Черногории и Финляндии, Китае и Польше, Словакии и Монголии. Спорт и искусство помогают детям разных стран стать дружнее и увереннее в своих силах.

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