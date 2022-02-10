Анимационный ситком «ЗАБЕЗУ. УШИ С ХВОСТИКОМ» представили на Европейском кинорынке EFM

Свыше 40 премьер — фильмы, сериалы и анимацию — представят российские производители и дистрибуторы контента на Европейском кинорынке EFM, одном из главных кинорынков года. European Film Market пройдет в виртуальном формате с 10 по 17 февраля в рамках Берлинского кинофестиваля. 39 компаний-участников объединятся под брендом Russian Content Worldwide на виртуальном стенде, организованном РОСКИНО при поддержке Фонда кино.

«Студия З» представит на EFM анимационный ситком с элементами edutainment и мюзикла «Забезу. Уши с хвостиком», который был признан «Лучшим анимационным сериалом 2021» на Epic ACG Fest (США), а также является финалистом международных фестивалей детского кино в Нью-Йорке (США), KidsFilm Family (США), фестиваля DokuKids (Косово) и Children Cinema Awards (Нидерланды).

Всего российские компании презентуют более 130 проектов. Часть премьерных для рынка показов состоится в формате скринингов в онлайн-кинотеатре стенда. Другие премьеры будут представлены в специальных шоукейсах, а также в составе каталогов компаний-участников.

«Мы особенно воодушевлены количеством наших премьер на European Film Market. Российская киноиндустрия уже в начале года громко заявляет о себе на кинорынке, с которого традиционно начинается киногод, где задаются основные тренды мировой киноиндустрии, определяются направления дальнейшего развития. Также несколько российских фильмов участвуют в разных программах Берлинского кинофестиваля», – говорит генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.

«Для «Студии З» — большая честь вот уже во второй раз быть представленными на EFM на виртуальном стенде, организованном РОСКИНО. Но если в прошлом году мы показывали только пилотную серию проекта, в феврале 2022 мы выходим на кинорынок с готовым первым сезоном. Наши успехи в России нас окрыляют: появление “Забезу. Уши с хвостиком” в ведущих онлайн-кинотеатрах, 8 млн. просмотров в российском сегменте Youtube и ротация песен из ситкома в эфире Детского радио. Совсем скоро пройдет телепремьера. На международных фестивалях “Забезу. Уши с хвостиком” уже оценили по достоинству. В течение всего года мы ведем переговоры с зарубежными байерами, и на EFM надеемся закрыть ряд сделок. Большое спасибо РОСКИНО и лично Евгении Марковой за возможность быть представленными на российском стенде», – рассказывает продюсер «Студии З» Анна Лобачёва.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.