Анна Банщикова, Ирина Рахманова и Олеся Фаттахова снова берут дело в свои руки

Осенний телесезон на канале ТВ Центр начнется с продолжения трех детективных сериалов. Откроет его 3-я часть «Темной стороны света» 24-го сентября. Анна Банщикова снова появится в роли капитана юстиции Любови Сторожевой. Первая часть детективного сериала вышла на ТВЦ в 2018м году, вторая – в 2020-м. В третьем сезоне ожидается 2 новых эпизода по 2 серии. Героине Анны предстоит расследовать покушение на целителя и «духовного наставника» Аргуна, которого пытались отравить, как предполагается, свои. Чтобы разобраться в хитросплетениях отношений этого весьма закрытого сообщества, она соглашается на предложение Аргуна принять участие в его выездном семинаре.

Сцена из сериала «Сельский детектив»

Не обойдется и без дел сердечных: в командировке, расследуя убийство журналистки, Люба столкнется с человеком, к которому, против своей воли, начнет испытывать чувства.

1 октября выйдут два сезона сериала «Соколова подозревает всех». Эта роль Ирины Рахмановой уже знакома зрителям по «Детективу на миллион», который выходил на канале с 2019 года. Первый сезон нового сериала называется «Стереть с лица земли», второй – «Тонкий расчет». По сюжету Ульяна Соколова переезжает из Москвы в маленький городок Андреевск, где криминальная жизнь цветет пышным цветом. Там она встречает свою студенческую любовь Александра Адмиралова, который когда–то ушел от неё к сопернице, и с которым ей предстоит вместе работать. Они столкнутся с местной мафией, с угрозой собственной жизни, а Ульяну ожидают еще и личные переживания из-за отношений с бывшим возлюбленным.

— Изначально Соколова задумывалась как герой-антагонист. Достаточно сухой, фанатичный, со своими проблемами. Но, на мой взгляд, в ней было мало человеческого, — говорит Ирина Рахманова. — Сейчас у нее появляется женская линия из прошлого, проявляются ее новые грани. И для меня это было интересно – что человек, который так фанатично предан работе и увлекается только этим, радуется только работе, вдруг еще начинает получать удовольствие от жизни.

Помимо Рахмановой, в сериале можно увидеть Алексея Секирина и Екатерину Вуличенко — они сыграют романтическую пару.

«Сельский детектив» — один из самых популярных и продолжительных сериалов на ТВЦ. 6 и 7 октября в эфир выйдут два новых сезона – «Кино по-ольховски» и «Днем с огнем». В ролях, как и прежде, Олеся Фаттахова, Алексей Демидов и Данил Якушев. Как рассказал один из сценаристов картины Дмитрий Щербаков, героев ждут новые увлекательные расследования, личные проблемы и переживания. У Олеси и Кузьмы появится недосказанность в отношениях, а Гриша вернется из командировки сам не свой, его чувства к Олесе не дают ему покоя.

— Главную героиню снова ждет нелегкий выбор: Кузьма, Гриша или… ее детективный талант, который дает возможность помогать стольким людям. Но она все же должна понять, что любовь работе помощь, а не препятствие, — говорит Дмитрий.

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