Анна Бажанова снимается полнометражном фильме «Пещера»

Певица Anny продолжает радовать поклонников различными гранями своего таланта: теперь Анна Бажанова снимается в своём первом полнометражном фильме «Пещера».

«Пещера» — это фантастическая драма режиссёра Ивана Шерстникова, отчасти основанная на реальных событиях, но дополненная вымышленным персонажем — знаменитым палеонтологом Ириной Ефремовой, которую сыграет актриса Ксения Алексеева.

По сценарию Ирина изучает открытую при строительстве трассы пещеру, исследуя уникальные данные о происхождении человека, и одна воспитывает дочь, а Аня, в роли дочери, является катализатором человеческих семейных отношений: привлекая к себе внимание, она решает задачу отношений в семье, показывает значимость общечеловеческих ценностей. Кроме того, значительное влияние она оказывает на скромного одноклассника, страдающего клаустрофобией, вселяет уверенность в его силы, мотивируя на смелые поступки.

Сама Anny описывает свою героиню так:

— Я играю девочку, которая рано повзрослела из-за того, что мама уделяла ей мало внимания, постоянно находясь на работе и погружаясь в науку. Моя героиня — очень взрослая в своих взглядах, очень зрелая в моральном отношении, что подтверждается в конце фильма, и оказывает положительное влияние на окружающих.

По замыслу режиссёра, ключевой посыл фильма заключается в важности семьи и умения расставлять приоритеты.

Аня считает, что ее героиня показывает насколько важно родителям уделять достаточно внимания детям:

— Поэтому, я надеюсь, что моя роль станет не столько развлекательной, сколько социально значимой для зрителя.

Съёмки проходят в пещере «Таврида» при активной поддержке крымских спелеологов, а премьера запланирована к выходу на экраны в российских кинотеатрах и на стриминговых сервисах уже осенью 2022 года.

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