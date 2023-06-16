Анна Бутурлина представляет программу «Музыка моей души»

5 июля в Культурном центре «Меридиан» состоится премьера программы Анны Бутурлиной «Музыка моей души». Популярные песни российской и зарубежной эстрады, джазовые хиты и арии из мюзиклов певица исполнит в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Ю. Силантьева. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Клевицкий.

Российские поклонники диснеевского мультфильма «Холодное сердце», несомненно, узнают удивительный голос этой певицы из сотен тысяч женских голосов. Ведь именно Анна Бутурлина, одна из самых ярких звёзд отечественного джаза, исполнила в русской версии сказки все песни её главной героини и стала первой в истории певицей из России, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Проникающий в самое сердце тембр голоса, удивительная артистичность и невероятное обаяние – каждая песня в исполнении Анны Бутурлиной превращается в маленький шедевр. Сегодня певица и актриса готовится к премьере новой концертной программы, в которую она включила только свои самые любимые мелодии: «В программе «Музыка моей души» я собрала мелодии, с которыми моя душа сейчас созвучна. И я хочу поделиться своей внутренней радостью со всеми, кто любит красивую музыку, хорошую поэзию, джаз. Музыка безгранична! Это Вселенная, где живут Любовь, Мудрость, Страсть, где наша душа раскрывается и парит на крыльях. Музыка всегда живая и разная, а каждый концерт – уникальное событие».

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