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Анна Хилькевич и её муж Артур Мартиросян стали участниками шоу «Большой куш. Бангкок»

editor
By editor
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анна-хилькевич
Фото © пресс-служба ТНТ

Анна Хилькевич возвращается в реалити — и на этот раз не одна. Компанию актрисе составит её супруг Артур Мартиросян, для которого участие в проекте станет дебютом на телевидении. Вместе они отправились в Таиланд, где развернётся остросюжетная игра за 10 миллионов рублей в новом проекте ТНТ «Большой куш. Бангкок».

«Большой куш. Бангкок» — новое реалити ТНТ с высокими ставками: 12 звёздных пар, 12 чемоданов, и только в одном — 10 миллионов рублей. Остальные пусты, а один несёт чёрную метку и билет на вылет. Каждая серия — это стратегическая схватка, психологические атаки, неожиданные обмены и выбор: доверять или подозревать.

Для Артура Мартиросяна участие стало не только личным вызовом, но и способом быть рядом с женой:

«После шоу “Выжить в Дубае”, где моя Аня оказалась в непростой ситуации, не хотелось отпускать её одну на реалити. Тем более парное. Я подумал, что моя поддержка будет для неё важна. Ну, и мне всегда было интересно — смог бы я сам? Очень люблю соревноваться и доказывать себе, что могу», — говорит Артур Мартиросян.

По его словам, атмосфера шоу захватила их с головой: были и бессонные ночи, и психологическое напряжение, и неожиданные повороты.

«В какой-то момент мы с Аней, оба не спавшие и на успокоительных, сели рядом, и я сказал: если после этого шоу мы планируем развестись — давай уедем сейчас. Но после этого разговора мы стали крепче. Проект сплотил нас и показал, что мы команда», — вспоминает Артур.

Для Анны участие в «Большом куше» стало возможностью не только проявить себя, но и по-настоящему понаблюдать за партнёрами — и за собой.

«Мне всегда интересно быть первооткрывателем новых форматов, особенно когда правила ещё не прописаны и не знаешь, чего ожидать. В “Большом куше” меня зацепило как раз это: здесь много уровней игры, стратегия, блеф, элемент детектива — приходится думать наперёд и просчитывать ходы. А когда предложили участвовать вместе с Артуром — не смогла отказаться. Это был шанс не просто провести время вдвоём, а проверить себя в паре. У нас с Артуром получилось: он отвечал за стратегию, я — за энергию и атмосферу.

Это был настоящий стресс-тест: бессонные ночи, тревожность, ощущение, что никому нельзя верить, кроме себя и супруга. Но именно в таких обстоятельствах мы стали ближе. Я увидела, как он умеет справляться с обстоятельствами, как стратегически мыслит, и стала ещё больше им гордиться. Мы поняли, что мы не только муж и жена, но и команда, которая может пройти что угодно», — рассказала Анна Хилькевич.

По её словам, «Большой куш» — это не «детское реалити», а игра, где от каждого шага зависят судьбы. Здесь улыбаются в лицо, а удар готовят за спиной. Именно это делает проект таким захватывающим — и для участников, и для зрителей.

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