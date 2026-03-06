«Анна Каренина» и «Граф Монте-Кристо» в топе литературных произведений

В преддверии Международного женского дня книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал читательские предпочтения и выяснил, какие произведения, авторы и жанры сегодня наиболее востребованы среди женщин. Лидерами рейтинга стали «Анна Каренина» и «Граф Монте-Кристо».

Согласно данным аналитики, самая популярная книга у женской аудитории «КИОН Строк» — «Анна Каренина» Льва Толстого, одна из главных историй о любви и выборе. На втором месте — масштабный приключенческий роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Третью и четвертую строчки занимают два знаменитых романа Федора Достоевского — «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Замыкает пятерку произведение того же русского классика «Идиот», история о столкновении нравственной чистоты с жестокой реальностью общества

В рейтинге авторов среди женщин на сервисе лидирует Лев Толстой, на втором месте — Фёдор Достоевский, на третьем — Михаил Булгаков. Далее в списке идут Александр Дюма и Артур Конан Дойл. В число наиболее читаемых авторов также вошёл Антон Чехов.

Среди жанров пользовательницы чаще всего выбирают фэнтези, любовные романы, современную литературу, детективы и классику. Отдельные направления демонстрируют особый рост популярности. Так, интерес женской аудитории к детективам вырос на 23%.